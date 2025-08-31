Por que os alienígenas provavelmente existem — mas não vão nos visitar tão cedo

Getty Images A Terra é um ponto minúsculo em um mar gigante de bilhões de outros pontos Olhe para o céu à noite, pontilhado de aglomerados de estrelas e se pergunte: estamos realmente sozinhos em um universo tão vasto para ser compreendido completamente? Provavelmente não. A Terra é um ponto minúsculo em um mar gigante de bilhões de outros pontos. Como poderíamos ser a única forma de vida nesta ou em qualquer outra vizinhança cósmica?

O que sabemos sobre a vida fora do ambiente perfeitamente regulado que é a Terra? Muitos especialistas dizem que, mesmo sem evidências sólidas sobre a existência de alienígenas, temos que concluir que eles existem. Somente a nossa galáxia, a Via Láctea — uma das cerca de 200 bilhões de galáxias — contém aproximadamente 300 bilhões de estrelas. Nossa própria estrela, o Sol, é a principal fonte de vida na Terra. Os cientistas estão constantemente descobrindo planetas orbitando essas estrelas, também conhecidos como exoplanetas.

"Estamos bastante convencidos de que existe vida lá fora", disse a cientista do espaço Maggie Aderin-Pocock. "É puramente uma questão de números. É probabilidade." Getty Images Cientistas acreditam que descobriremos planetas com sinais de vida na próxima década A tecnologia que temos hoje nos permite examinar esses exoplanetas em detalhes.

Cientistas conseguem ver a composição química desses corpos celestiais que orbitam as estrelas usando telescópios poderosos para analisar a composição química da luz estelar que os atravessa. Isso é chamado de espectroscopia. O importante é encontrar uma composição química semelhante à composição da Terra — o que significaria que existe, em algum lugar, talvez a milhares de anos-luz de distância, um ambiente capaz de sustentar uma forma de vida parecida com a nossa. Os sinais são encorajadores. "Nós conhecemos centenas de planetas potencialmente habitáveis", afirma Tim O'Brien, professor de Astrofísica da Universidade de Manchester.

"É quase certo que, dentro da próxima década, ou próximo disso, iremos descobrir um planeta que talvez até mostre indícios potenciais de vida." Mais evidências têm sido encontradas aqui na na Terra. Organismos vivos foram descobertos em locais antes considerados muito hostis para abrigar qualquer forma de vida — sem acesso à luz solar ou ao calor, por exemplo, na fossas mais profundas dos nossos oceanos. BBC A cientista Maggie Aderin-Pocock diz ter bastante certeza de que existe vida em outros planetas No passado, acreditava-se que a vida só poderia existir em um planeta que estivesse a uma certa distância de sua estrela local (devido aos níveis de radiação).