Como e quando assistir ao julgamento de Bolsonaro?

EPA/Shutterstock Alexandre de Moraes e outros quatro ministros vão julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus Você pode assistir ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no site da BBC News Brasil ou no canal da BBC News Brasil no Youtube, a partir de terça-feira (2/9). O conteúdo será transmitido pelos canais do Supremo Tribunal Federal.

As inscrições para acompanhar o julgamento presencialmente, em Brasília, já foram encerradas. O STF recebeu mais de 3,3 mil inscrições de pessoas interessadas e disponibilizou 150 lugares. As sessões de julgamento de Bolsonaro e de mais sete réus no processo criminal por suposta tentativa de golpe de Estado estão marcadas para os seguintes dias: 2/9, terça-feira (9h-19h)

3/9, quarta-feira (9h-12h)

9/9, terça-feira (9h-19h)

10/9, quarta-feira (9h-12h)

12/9, sexta-feira (9h-19h) Os oito réus fazem parte do chamado "núcleo crucial" da suposta organização criminosa que, segundo a acusação, teria tentado subverter o resultado das eleições de 2022, vencidas pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Todos negam as acusações. Entre eles, estão três generais do Exército — Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional), Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa) e Braga Netto (ex-ministro da Casa Civil) — e Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha.

Também são réus Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que fez uma delação premiada que embasa parte da acusação. Quem vai julgar Bolsonaro e os outros sete réus? Reuters No STF, cinco ministros integram a Primeira Turma, que vai julgar Bolsonaro: Alexandre de Moraes (relator do caso), Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin (presidente da Turma) O julgamento ocorrerá na Primeira Turma do STF, formada por cinco ministros: Alexandre de Moraes (relator do caso), Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin (presidente da Turma). Ele começará com a leitura do relatório de Moraes, um documento que detalha as acusações, os argumentos das defesas e o que aconteceu ao longo do processo.

Depois disso, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, terá duas horas para apresentar as acusações contra os oito réus. Na sequência, cada defesa terá uma hora para defender seus clientes. Após essa etapa de sustentações orais, Moraes apresentará seu voto.