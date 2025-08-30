Assombrados pela guerra, com medo de falar, recorrendo ao álcool: como Rússia está falhando em tratar soldados com estresse pós-traumático

AFP "A maioria dos soldados não quer fazer terapia", explica Tatyana (nome fictício), psicóloga voluntária do projeto Family Hearth, financiado pelo Estado russo. "Eles frequentemente me dizem que eu não posso entender o que viveram, porque não estive na linha de frente, ou temem que eu não consiga suportar o relato das experiências deles", conta à BBC News Rússia (serviço de notícias em russo da BBC).

Segundo ela, a alternativa preferida é sair para beber com amigos. Acredita-se que milhares de soldados russos estão retornando da Ucrânia com problemas de saúde mental, incluindo transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). No entanto, profissionais da área afirmam que, desde que o Kremlin iniciou a invasão em grande escala, há três anos e meio, as autoridades não conseguiram implementar um sistema eficaz de apoio psicológico aos veteranos. Como explica Tatyana, o retorno à relativa tranquilidade da vida civil pode despertar agressividade descontrolada em alguns veteranos. "Um colega meu teve um paciente que entrou em um café e começou a agredir os clientes apenas por estarem sentados ali, relaxando", relata. "Há esse conflito interno: aqui sou uma pessoa boa e gentil, e lá, eu matava pessoas."

Ela lembra também de um comandante que obrigava seus subordinados a permanecer sentados em uma vala por dias, sem comida nem água, método que considerava necessário para manter a disciplina. "Quando voltou para casa, junto à família, perguntou a si mesmo: 'Meu Deus, como pude tratar essas crianças assim?'" Em um ano inteiro, Tatyana explica que apenas oito soldados buscaram apoio psicológico — e muitos acabaram desistindo e recorrendo ao álcool.

'São indivíduos perigosos' AFP Em dezembro de 2023, o presidente Putin declarou que 617 mil soldados estavam na linha de frente. Outros 490 mil foram mobilizados no ano seguinte Moscou não divulgou o número atual de soldados envolvidos nos combates. No entanto, em dezembro de 2023, o presidente Vladimir Putin revelou que 617 mil soldados estavam na linha de frente, e outros 490 mil foram mobilizados no ano seguinte. Segundo o Centro Russo de Psiquiatria Bekhterev, entre 3% e 11% dos soldados que lutaram na linha de frente devem sofrer de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). Em casos de ferimentos graves, o risco de desenvolver o transtorno aumenta para 14% a 17%, de acordo com o centro. Desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia, o Ministério da Saúde implantou cerca de 2.700 escritórios de aconselhamento médico-psicológico pelo país, com o objetivo de apoiar o bem-estar mental dos veteranos e de suas famílias. Um programa financiado pelo Estado também oferece suporte, assim como algumas redes de voluntários.

Mas todos esses esforços ainda são insuficientes, e os centros de atendimento psicológico são frequentemente pequenos ou carentes de pessoal, explica Yana (nome fictício), psicóloga que trabalha em um desses centros de consulta. Yana se opõe à invasão da Ucrânia e, a princípio, achava que seria difícil trabalhar com homens que participaram dos combates. Mas, no fim, percebeu que seu apoio poderia fazer a diferença. "São pessoas perigosas, e eu posso torná-las menos perigosas", diz à BBC News Rússia.