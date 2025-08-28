'Pague o quanto puder' pode ser uma nova tendência entre restaurantes?

Ana Lorenzana Na Cidade do México, evento reúne mais de 20 estabelecimentos para o 'Dia do coma o que quiser, pague o quanto puder' Quando Norma Listman e Saqib Keval, proprietários e chefes de um dos restaurantes mais populares da Cidade do México, o Masala e Maíz, conquistaram sua primeira estrela Michelin, eles estavam em Nova York em uma festa para um amigo, que também é chef. "Nossa equipe estava nos ligando e a gente não atendia o telefone", explica Listman, rindo.

"Então, o mais nerd dos nossos gerentes, o mais sério, nos ligou, e eu pensei: 'ele nunca liga a não ser que algo esteja errado.' Acontece que estávamos ao vivo no palco [da premiação Michelin]." O casal, conhecido por implementar a inovadora iniciativa dos restaurantes "coma o que você quiser, pague o quanto puder", é muito mais apaixonado por apoiar a comunidade do que receber reconhecimentos e prestígio. Passar tempo celebrando um amigo que admiram, em vez de participar de uma cerimônia de premiação em sua própria homenagem, faz muito mais o estilo de Listman e Keval. Pegue, por exemplo, o modelo 'pague o quando puder' que tornou o Masala e Maíz tão popular.

Várias vezes ao ano, os frequentadores do restaurante têm à disposição um cardápio com pratos exclusivos que misturam as culinárias mexicana, africana e indiana, junto com um envelope para deixar um valor acessível ou que considerem adequado. Não há conta e nem reservas. Os clientes devem aguardar na fila para serem atendidos por ordem de chegada. Mas há uma única exigência: eles devem escrever quanto do valor que deixaram é destinado à equipe, em vez do restaurante.

Ana Lorenzana Para o casal Norma Listman e Saqib Keval, o senso de comunidade foi o principal motivador para expandir a iniciativa A prática tem como objetivo garantir que todo mundo na cidade, independentemente de sua situação econômica, possa desfrutar dos pratos preparados ali. Camarones pa'pelar, um prato de camarão cozido com baunilha, limão e ghee, e o Kuku Poussin, um pequeno frango frito servido com queijo, alface e molho tamarindo, são preparados exatamente da mesma forma que em um dia normal no restaurante, com o mesmo tamanho e qualidade, mas sem preço definido. O casal diz que não perde dinheiro com o evento.

A maioria dos clientes deixa algo, mesmo seja uma obra de arte para a equipe, enquanto outros pagam mais, às vezes três vezes mais do custo habitual. Para os proprietários, é uma iniciativa particularmente significativa em uma cidade que enfrenta problemas de gentrificação e turismo excessivo. "Existe muita desigualdade social, muita desigualdade econômica na cidade", afirma Listman.