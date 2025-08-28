Governo Lula autoriza análise sobre uso Lei da Reciprocidade contra os EUA

Getty Images Governo Lula autorizou início de análise que pode levar a retaliação por tarifaço de Trump O governo brasileiro autorizou nesta quinta-feira (28/08) o início de uma análise sobre a possível aplicação da Lei da Reciprocidade contra os Estados Unidos — que impuseram uma tarifa de 50% sobre vários produtos brasileiros, a qual começou a valer no início do mês. A autorização foi confirmada por uma fonte do Ministério das Relações Exteriores do Brasil (Itamaraty) à BBC.

O governo americano vai ser notificado pelo Itamaraty sobre o início da análise nesta sexta-feira (29). O Itamaraty, em coordenação com outros ministérios do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), encaminhou à Câmara de Comércio Exterior (Camex) o pedido de análise, que vai durar até 30 dias (não está claro se úteis ou corridos). A Camex vai analisar se as tarifas americanas se enquadram como algo "sancionável" segundo a Lei da Reciprocidade Econômica brasileira. Em caso positivo, será formado um grupo de trabalho na Camex para analisar quais represálias o Brasil pode aplicar contra os EUA — por exemplo, afetando o comércio de bens e serviços e/ou questões de propriedade intelectual.

O decreto especifica critérios e possíveis punições para decisões unilaterais de outros países que afetem negativamente a competitividade brasileira no comércio exterior. Umas das respostas previstas na lei brasileira é a própria imposição de tarifas; outra possibilidade é o Brasil deixar de cumprir termos de acordos comerciais firmados com o país "agressor". O decreto também autoriza o governo a adotar retaliações de forma provisória.