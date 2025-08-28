Casamento de Taylor Swift vai mudar sua música?

Getty Images Taylor Swift e Travis Kelce anunciaram o noivado depois de dois anos de namoro Todo conto de fadas precisa de um final feliz, e depois de 11 álbuns sobre amor, coração partido, e sonhos despedaçados, Taylor Swift encontrou seu príncipe encantado. Mas, depois de anunciar seu noivado com o jogador de futebol americano Travis Kelce, o que isso pode significar para sua música?

O maior talento de Taylor Swift como compositora é a forma como ela entrelaça sua própria história em suas músicas, equilibrando detalhes específicos com temas universais de amor, esperança, decepções e traição. E, desde o início, a vida amorosa da cantora tem sido o fio condutor da sua composição. Seu single de estreia, Tim McGraw, escrito durante uma aula de matemática na escola, falava sobre seu então namorado, Drew Dunlap. Acreditando que eles terminariam antes que ele fosse para a faculdade — o que se tornou realidade —, ela escreveu uma música para celebrar as vezes em que eles dançaram lentamente à luz do luar ao som do rádio do carro: "Quando você pensar em Tim McGraw, espero que pense em mim".

É uma história atemporal — destinada a se repetir nas semanas de recepção de calouros por todo os Estados Unidos neste outono — e que deu início a uma narrativa que permeia toda a carreira de Taylor Swift sobre suas tribulações amorosas. Ela já escreveu sobre homens emocionalmente indisponíveis (All Too Well), se apaixonar por um "bad boy" (I Knew You Were Trouble) e romances para superação (Getaway Car). Durante todo esse tempo, ela sempre esteve ciente do nível obsessivo de debate em torno de seus relacionamentos. Em Shake It Off, ela ironizou o discurso da mídia: "Vou a muitos encontros, mas não consigo fazê-los funcionar, pelo menos é isso que as pessoas dizem".

Getty Images As letras das músicas de Taylor Swift fizeram dela uma das maiores estrelas do pop do planeta Blank Space foi além, pegando todos os rumores horríveis sobre sua vida amorosa e os ampliando com um tom satírico. "Nos últimos anos, a mídia teve uma fixação maravilhosa em me pintar como uma garota psicopata que namora em série", ela disse ao Grammy Museum. "Toda reportagem era assim: 'Aqui está Taylor Swift perto de algum cara. Cuidado, cara!'. Minha primeira reação foi pensar: 'Que droga, isso não tem graça pra mim.'", contou.

"Mas minha segunda reação foi: 'Na verdade, essa é uma personagem muito interessante que eles estão criando: ela viaja o mundo colecionando homens, pode ter qualquer um deles, mas é tão grudenta que eles a deixam e ela chora em sua banheira de mármore cercada de pérolas'. Então eu pensei que podia usar isso." É um assunto que ela voltou a falar em suas músicas no ano passado. Em But Daddy I Love Him, ela comparou as críticas online ao seu relacionamento com Matty Healy, do The 1975, a uma vila cheia de puritanos armados com forquilhas. Confrontando seu público, ela repreendeu: "Vou te dizer algo sobre meu bom nome, só a mim cabe desonrá-lo. Eu não cedo a todas essas víboras vestidas de roupas empáticas."