A batalha para salvar o raro macaco de nariz arrebitado da China

BBC Até os anos 1980, as pessoas percorriam as montanhas de Shennongjia, no centro da China, caçando macacos por sua carne e pele. Agricultores pobres seguiram desmatando grandes áreas, e, à medida que o ambiente ao redor se degradava, a população local de macaco-dourado-de-nariz-arrebitado caiu para menos de 500 na natureza.

Essa era a situação quando Yang Jingyuan, então com pouco mais de 20 anos, chegou em 1991. "A exploração madeireira destruía o habitat, e a população de macacos diminuía rapidamente", diz. "Com a proteção da área, o número de macacos voltou a crescer." Hoje, o professor Yang dirige o Instituto de Pesquisa Científica do Parque Nacional de Shennongjia e é considerado o maior especialista na espécie. BBC O professor levou a BBC à floresta para conhecer os macacos raros O professor Yang, de 55 anos, dedicou a vida profissional a estudar e proteger a subespécie ameaçada de macaco-dourado-de-nariz-arrebitado, exclusiva das montanhas da província de Hubei. Ele nos levou à floresta para conhecê-los.

Perguntei se era verdade que agora ele entende o que muitos dos seus ruídos significavam. "Sim", respondeu. "Yeeee está avisando aos outros que a área é segura. Eles podem vir. Wu-ka quer dizer que é perigoso. Tenham cuidado." E, de fato, lá estava ele fazendo vários barulhos enquanto os macacos desciam das árvores, segurando nossas mãos, nos tocando e observando os humanos.

BBC Os macacos-dourados-de-nariz-arrebitado vivem nas montanhas de Shennongjia, no centro da China Assim que nos sentamos no chão para acalmá-los, Yang disse que esses animais têm uma estrutura social complexa. Com filhotes pulando no colo e rastejando sobre nós para ver o que acontecia, o professor Yang explicou a divisão dos grupos: um macho, chefe de um grupo familiar, pode ter de três a cinco fêmeas, além dos filhotes. As famílias se juntam e formam bandos maiores, que podem passar de cem macacos. Machos solteiros formam seus próprios grupos, às vezes atuando como guardas. As fêmeas mantêm relações fora da família, o que provoca tensão e brigas — não só quando um macho assume o lugar do chefe, mas também quando tribos inteiras disputam território.

Aos seis anos, as fêmeas sabem quando é hora de deixar a família e se juntar a outra, evitando a endogamia. Os animais, que vivem até cerca de 24 anos, também parecem reconhecer a hora da morte. Segundo guardas florestais, perto do fim da vida eles buscam um local tranquilo e solitário e partem sozinhos. Os locais são tão isolados que, em décadas, nunca foi encontrado o corpo de um macaco morto. O fato de esses animais únicos poderem hoje viver assim em uma área de 400 km² marca uma grande diferença em relação ao passado.