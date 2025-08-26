Por que Trump demitiu diretora do Banco Central americano em ação sem precedentes

Reuters Cook é um dos sete membros do Conselho de Governadores do Fed e a primeira mulher afro-americana a ocupar o cargo O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que removerá imediatamente Lisa Cook, funcionária do Federal Reserve (Fed), do seu cargo, em uma grande escalada em sua batalha contra o banco central americano. Ele afirmou que havia "motivos suficientes" para acreditar que Cook deu informações falsas sobre contratos imobiliários pessoais e citou poderes constitucionais que, segundo ele, lhe permitiram removê-la.

Em resposta, Cook afirmou que Trump não tem autoridade para demiti-la e que ela não renunciará. A demissão de um membro da liderança do banco central pelo presidente é uma ação sem precedentes nos EUA, e ocorre em um momento em que Trump vem pressionando cada vez mais o Fed — especialmente seu presidente, Jerome Powell — pelo que ele considera uma relutância em reduzir as taxas de juros. Cook é um dos sete membros do Conselho de Governadores do Fed e, neste cargo, integra o comitê de 12 membros responsável por definir as taxas de juros nos EUA. Ela votou, juntamente com Powell e a maioria dos outros membros do comitê, pela manutenção das taxas de juros americanas na última reunião do Fed, no final de julho.

Ela foi nomeada pelo antecessor de Trump, o democrata Joe Biden, em 2022, e é a primeira mulher negra a ocupar o cargo. A decisão de Trump de demitir Cook provavelmente levantará questões jurídicas, com especialistas sugerindo que a Casa Branca precisará demonstrar — possivelmente em juízo — que tinha motivos suficientes para demiti-la. "O presidente Trump alegou ter me demitido 'por justa causa' quando não há justa causa prevista em lei, e ele não tem autoridade para fazê-lo", disse Cook em um comunicado.

"Não vou renunciar. Continuarei a cumprir minhas obrigações para ajudar a economia americana, como tenho feito desde 2022", acrescentou. "Tomaremos todas as medidas necessárias para impedir a tentativa de ação ilegal [de Trump]", disse o advogado de Cook, Abbe David Lowell. O Federal Reserve (Fed) ainda não se pronunciou sobre o anúncio do presidente, feito na noite de segunda-feira (25/8) por meio de sua plataforma de mídia social Truth Social.

Ele publicou uma carta endereçada a Cook na qual a informava de sua decisão de removê-la do conselho de diretores do banco com efeito imediato. Trump também aventou repetidamente a possibilidade de demitir Powell. Getty Images De acordo com a carta de Trump, Cook assinou um documento atestando que um imóvel em Michigan seria sua residência principal pelo próximo ano.