Por que Alexandre de Moraes mandou polícia vigiar casa de Bolsonaro em tempo integral

REUTERS/Adriano Machado/File Photo Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o monitoramento integral da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A vigilância da residência de Bolsonaro será feita 24 horas por dia pela Polícia Penal do Distrito Federal.

As equipes devem atuar em caráter ostensivo e discreto, sem adotar medidas intrusivas à vida privada da família nem que causem perturbação à vizinhança, determinou o juiz. A medida foi sugerida nesta segunda-feira (25/8) pela Procuradoria-Geral da República (PGR), após manifestação da Polícia Federal e de um ofício enviado pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ). O deputado alegou que as cautelares em vigor eram insuficientes e apontou risco de fuga do ex-presidente. Ele afirmou que haveria um "concreto risco de fuga do território nacional", que seria evidenciado pela minuta de 33 páginas de pedido de asilo político ao governo argentino, encontrada no celular do ex-presidente.

O petista também citou a possibilidade de Bolsonaro tentar evadir para a Embaixada dos Estados Unidos — a apenas dez minutos de sua residência em Brasília. Em reposta, a PGR decidiu se manifestar para reforçar a necessidade de uma atuação mais incisiva da PF no monitoramento do ex-presidente. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, depois de descumprir medidas cautelares impostas pelo STF.

Entre as restrições, estavam o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno e a proibição de manter contato com outros investigados, além da proibição do uso de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. No dia 20 de agosto, a Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que vive atualmente nos Estados Unidos, por intimidação a autoridades e tentativa de obstruir o processo que apura a suposta tentativa de golpe de Estado. Segundo a PF, pai e filho atuaram de forma coordenada, com o apoio de aliados, para tentar interferir no curso da Ação Penal 2.668.