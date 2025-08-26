Por que a Espanha enfrenta onda histórica de incêndios florestais que pode bater recordes de destruição

EPA Cerca de 350 mil hectares já queimaram este ano na Espanha Este é mais um verão no hemisfério norte em que a Espanha é fustigada pelas chamas. Os incêndios florestais são costumeiros nesta época do ano naquele país. Mas, desta vez, eles vieram com uma intensidade incomum, em meio a sucessivas ondas de calor que elevaram as temperaturas acima das máximas históricas em muitos lugares.

Bombeiros e moradores das regiões afetadas combatem cerca de 20 grandes incêndios ativos em diferentes pontos da Espanha, sobretudo nas províncias de Ourense, Zamora e León, no noroeste do país. Cerca de 350 mil hectares de terreno já foram queimados este ano, segundo o Sistema Europeu de Informações sobre Incêndios Florestais (EFFIS, na sigla em inglês). Com isso, 2025 é o pior ano deste século na Espanha, em termos de área incendiada. Quatro pessoas morreram, entre elas três bombeiros que enfrentavam o fogo. E milhares de pessoas foram evacuadas ante o avanço das chamas. O governo espanhol mobilizou 4 mil militares para apoiar os bombeiros locais e pediu ajuda à União Europeia, que já começou a enviar pessoas e materiais. A imprensa espanhola descreve a ação como "o maior contingente de ajuda internacional da história do país".

Mas o pior ainda não acabou. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, alertou que ainda virão dias "complexos" para o país. E a Agência Estatal de Meteorologia informou na segunda-feira (18/8) que, embora a onda de calor comece a diminuir, continua havendo "risco muito alto ou extremo de incêndios na maior parte da Espanha. Existem quatro pontos principais que explicam por que o fogo está causando tantos estragos na Espanha em 2025.

Getty Images Voluntários na Galícia (noroeste da Espanha) ajudam na luta contra o fogo 1. Primavera de chuvas e verão extremo A ministra da Defesa da Espanha, Margarita Robles, declarou que "a Unidade Militar de Emergências nunca viu nada igual nos seus 20 anos de atividade". Ela se refere aos oficiais do exército dedicados a enfrentar os desastres e emergências na Espanha. O país enfrenta, desde junho, sucessivas ondas de calor que se propagaram por mais tempo que o habitual e fizeram deste verão um dos mais quentes já registrados. O calor e a seca extrema das últimas semanas contrastam com a primavera passada, que foi incomumente chuvosa. E a grande quantidade de precipitação contribuiu para o crescimento da vegetação.

Estas plantas, agora, estão secas e aumentam a magnitude dos incêndios enfrentados pelo país. EPA Milhares de pessoas foram evacuadas frente ao avanço das chamas "O fogo, favorecido pelo calor extremo, encontra muito mais combustível em forma de vegetação do que o habitual", explicou à BBC News Mundo (o serviço em espanhol da BBC) o especialista em Engenharia Florestal e Agrícola Víctor Fernández García, da Universidade de León, na Espanha. "A situação é bastante grave", destaca ele. "Houve outros anos com recordes de incêndios, mas, este ano, o impacto social, o sofrimento das pessoas, está sendo maior."