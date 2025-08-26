Irmã de Milei é alvo de escândalo na Argentina: entenda o caso que abala o governo do país

Reuters Karina Milei, em foto ao lado do irmão Javier Milei, é vista como figura poderosa dentro do governo Um escândalo de corrupção provocou a demissão do chefe de uma agência do governo na Argentina na semana passada — e um áudio denunciando suposta corrupção da irmã do presidente Javier Milei, Karina Milei, está sendo investigado pelas autoridades. Na semana passada, o governo Milei demitiu o chefe da Agência Nacional para a Deficiência (Andis), Diego Spagnuolo.

A imprensa argentina havia publicado áudios em que uma voz semelhante à de Spagnuolo pode ser ouvida discutindo suborno dentro da agência. Não foram fornecidos detalhes sobre quando ou em que contexto as gravações foram feitas. Autoridades abriram investigações sobre os áudios imediatamente. Elas ainda não confirmaram a autenticidade das gravações. No áudio, a voz atribuída a Spagnuolo afirma que Karina Milei, que é secretária-geral da Presidência na Argentina, e o subsecretário de gestão institucional do governo, Eduardo "Lule" Menem, estariam cobrando propina de indústrias farmacêuticas para compra governamental de medicamentos. "Eles estão fraudando minha agência", afirma a voz na gravação.

Nos áudios, a voz atribuída a Spagnuolo afirma que havia uma rede de cobrança de propinas na Andis, com exigência de até 8% sobre o faturamento das farmacêuticas para garantir contratos com o governo. Segundo ele, Karina Milei recebia a maior fatia do valor arrecadado com a propina. Karina Milei é uma das pessoas mais influentes do governo Milei — e determinante sobre quem tem acesso ao presidente argentino. Ela costuma acompanhar o presidente em agendas. Ela ainda não comentou diretamente o caso.

Na sexta-feira (23/8), as autoridades argentinas realizaram buscas em uma série de propriedades como parte de uma investigação sobre o caso. A investigação envolveu buscas na Andis, em uma empresa farmacêutica e em algumas residências particulares, de acordo com o jornal argentino La Nación. Foram confiscados celulares e uma máquina de contagem de dinheiro em uma operação na casa de Diego Spagnuolo, que até semana passada ainda chefiava a agência para pessoas com deficiência. No início da semana, o governo de Milei havia demitido Spagnuolo "como medida preventiva", em um comunicado publicado no X. O presidente não comentou o caso publicamente. Milei disse que está pouco preocupado com ataques da oposição nas vésperas de eleições na Argentina nos próximos meses, mas não fez referências diretas ao caso.