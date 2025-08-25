O 'Bolsa Família' do Japão que ampara idosos brasileiros e é criticado por opositores

Fátima Kamata/BBC 'Me senti envergonhado, mas não tive escolha', diz o brasileiro Yoshio, que precisou recorrer a um programa de assistência social do governo japonês após sofrer acidente Quando Yoshio, um paulista de 80 anos e filho de imigrantes japoneses, precisou deixar o trabalho em uma fábrica no Japão por causa da idade, acreditou que viveria seus últimos anos com tranquilidade. Chegara ao país aos 44 anos e trabalhou por mais de três décadas, até os 75. Mas tudo mudou depois de um acidente de trânsito.

"Andava de bicicleta quando fui atropelado por um carro. O motorista fugiu. Tive que arcar com tudo", conta. Em apenas seis meses, todas as economias de uma vida desapareceram com os custos hospitalares. Sem familiares por perto e sem acesso à aposentadoria — já que nunca havia contribuído para o sistema de Seguro Social japonês, que inclui seguro de saúde e pensão —, viu-se completamente desamparado. "Só pensava: o que vai ser da minha vida depois do hospital?"

Foi então que recorreu ao Seikatsu Hogo, um programa de assistência social do governo japonês destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade — como idosos sem renda, pessoas com deficiência ou doenças graves. Um benefício semelhante ao Bolsa Família, no Brasil. "Me senti envergonhado, mas não tive escolha."

Preconceito e desinformação O Japão envelhece rapidamente e depende cada vez mais de trabalhadores estrangeiros para manter sua economia funcionando. Mesmo assim, a concessão de assistência social a não japoneses continua sendo alvo de xenofobia e desinformação. Muitos beneficiários estrangeiros evitam entrevistas, com medo de represálias e ataques nas redes sociais — onde circulam acusações infundadas de que "estrangeiros estão abusando do sistema". A hostilidade aumentou especialmente durante as eleições para a Câmara Alta do Parlamento, em julho. Diversos candidatos alegaram, de forma falsa, que 33% dos beneficiários do Seikatsu Hogo seriam estrangeiros. A informação viralizou em plataformas como o X (antigo Twitter), alimentando discursos de ódio.

Mas os números oficiais desmentem essa narrativa: segundo o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, em 2023 havia cerca de 1,65 milhão de domicílios recebendo o benefício — apenas 2,9% (ou 45.973 famílias) eram de estrangeiros. Alguns grupos apresentam taxas de dependência mais elevadas por razões históricas e sociais. É o caso dos zainichi, descendentes de coreanos que migraram ao Japão antes da Segunda Guerra Mundial e permaneceram no país. Muitos envelheceram sem rede de apoio ou acesso à aposentadoria.