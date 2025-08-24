O significado secreto dos guarda-chuvas no Japão

Alamy No Japão, os guarda-chuvas não servem apenas para nos proteger da chuva e do sol. Eles são instrumentos espirituais, capazes de chamar espíritos. Na maior parte do mundo, os guarda-chuvas são simplesmente empregados para proteger as pessoas da chuva ou do sol. No Japão, também é possível observar muitos moradores locais usando esses objetos com o mesmo fim. Mas eles também têm uma função muito mais poderosa na cultura japonesa: eles são veículos espirituais.

O professor emérito de Ciências Humanas Tatsuo Danjyo, da Universidade de Beppu, na província de Ōita, no Japão, explica que, segundo a tradição japonesa, certos objetos podem servir de yorishiro (que atrai deuses ou espíritos). E um deles é o guarda-chuva. Esta crença está profundamente enraizada na história do país. Os guarda-chuvas surgiram no Japão entre os séculos 9 e 11. Mas, em vez de proteger as pessoas contra o mau tempo, eles serviam de símbolos de poder político ou espiritual. Os primeiros guarda-chuvas, como os sashikake-gasa de cabos longos, eram reservados para autoridades políticas e religiosas — e os criados os seguravam para proteger a elite.

Alamy Os primeiros guarda-chuvas surgiram no Japão entre os séculos 9 e 11 "Os japoneses costumam ter uma forma de pensar animista", contou Danjyo à BBC. "O formato circular [do guarda-chuva] relembra a forma de uma alma e o cabo parece um pilar... acreditava-se que ele fosse um lugar acessível para que uma alma pudesse descer." Danjyo afirma que, no século 12, os guarda-chuvas passaram a ser muito mais usados pelo público em geral. E, ao longo dos séculos seguintes, seu significado espiritual se manteve.

Este significado espiritual é relembrado atualmente em festivais por todo o país. No Yasurai Matsuri realizado anualmente na cidade de Kyoto, na segunda semana de abril, acredita-se que guarda-chuvas decorados com flores retiram os males e as doenças das pessoas. No festival Hakata Donkatu, promovido todos os anos em 3 e 4 de maio na cidade de Fukuoka, no norte do Japão, inúmeros kasaboko suspensos desfilam pelas ruas. Acredita-se que passar sob um deles traz as bênçãos da boa saúde e da boa fortuna.