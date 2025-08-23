Como uma façanha evolutiva nos deu as batatas — e por que elas não existiriam sem os tomates

AFP Além de terem um passado comum, batatas e tomates combinam muito bem Há muito tempo atrás — cerca de 8 ou 9 milhões de anos —, onde mais tarde foi chamado de América do Sul, quando os Andes ainda eram jovens, a vegetação era selvagem e os humanos eram inexistentes. Havia duas plantas. "Mais como duas populações de plantas", diz Sandra Knapp, taxonomista de plantas do Museu de História Natural de Londres, em entrevista à BBC News Mundo, serviços de notícias em espanhol da BBC.

"Elas foram as ancestrais do que hoje reconhecemos como tomates (Solanum lycopersicum) e de um grupo de plantas chamado Solanum etuberosum, cujas três espécies atuais são encontradas no Chile e nas Ilhas Juan Fernández [arquipélago chileno no Pacífico]", acrescenta. Como você deve ter notado pelos nomes, elas eram parentes, e entre elas aconteceu algo que acontece até nas melhores famílias: elas tiveram relações sexuais. Especialistas chamam isso de hibridização interespecífica, e ela ocorre com frequência, às vezes com resultados parcial ou totalmente infelizes. A mula, por exemplo, nasce de um encontro íntimo entre uma égua e um burro e, embora seja um híbrido bem-sucedido, apreciado desde a antiguidade, não tem capacidade de reprodução.

No reino vegetal, diz Knapp, os cruzamentos entre espécies "acontecem com frequência: é assim que frequentemente obtemos nossas plantas de jardim". Naturalmente ou por intervenção humana, "às vezes elas se hibridizam e criam uma geração de plantas que parecem intermediárias entre suas progenitoras, mas às vezes são estéreis, de modo que não se desenvolvem em uma nova população", explica a especialista. Mas quando a combinação de ingredientes é ideal, o fruto da união supera as expectativas.

Foi o que aconteceu aqui: daquele encontro casual, milhões de anos atrás, entre duas espécies da família Solanaceae, nasceu a batata. LOC/Biblioteca do Patrimônio da Biodiversidade À esquerda, Solanum lycopersicum; à direita, Solanum etuberosum: os descendentes dos progenitores da batata "É fascinante que algo tão cotidiano e importante para nós como a batata tenha uma origem tão antiga e extraordinária", entusiasma-se Knapp. "Finalmente resolvemos o mistério da origem da batata", comemora Sanwen Huang, pesquisadora da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas.

"O tomate é a mãe e o etuberosum é o pai", acrescenta a cientista, que liderou a equipe internacional que conduziu o estudo revelador publicado na revista Cell. A origem não foi o único mistério desvendado. Como foi feita a descoberta O ponto de partida foi algo que já era conhecido.