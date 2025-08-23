Como as tempestades estão ajudando caçadores de tesouros

Furacões e tempestades estão revelando algo extraordinário: tesouros marítimos há muito enterrados que podem transformar nossa compreensão da história.

Com a intensificação da temporada de furacões na Costa Leste dos EUA e no Atlântico, os moradores locais se preparam para ruas alagadas e costas devastadas.

Das praias da Carolina do Norte, nos Estados Unidos , aos recifes das Bermudas , fortes tempestades estão desenterrando f ragmentos ou artefatos de barcos naufragados e há muito perdidos. E nem é preciso ser um mergulhador profissional para descobri-los.

Getty Images Os recifes que cercam as Bermudas já causaram a perda de cerca de 300 navios ao longo dos séculos

Arqueólogos marinhos estão correndo para catalogar e proteger essas descobertas, mas, cada vez mais, viajantes comuns são os primeiros a encontrá-las.

Os furacões estão desenterrando cascos de navios, artefatos e cargas há muito perdidos.

As costas da Carolina do Norte e do Sul, dois estados no sul dos Estados Unidos, e da Bermuda, a maior das ilhas do arquipélago das Bermudas, estão entre as que possuem maior densidade de barcos naufragados no mundo.

Mas para mergulhadores, praticantes de snorkel e até mesmo banhistas regulares, as marés de tempestade podem revelar algo extraordinário: resquícios de naufrágios centenários e tesouros marítimos que podem transformar nossa compreensão da história.

"É uma ilha de naufrágios", e sempre foi, afirma Philippe Rouja, Guardião de Naufrágios nomeado pelo governo das Bermudas.

Enquanto isso, as Bermudas ficam sobre um recife de corais que já afundou mais de 300 navios desde o século XVI, tornando o infame "Triângulo das Bermudas" uma das áreas com maior densidade de navios naufragados do mundo.

A costa da Carolina do Norte, há muito conhecida como o "Cemitério do Atlântico", abriga os restos de mais de 1.000 barcos naufragados conhecidos, desde navios que romperam bloqueios durante a Guerra Civil até submarinos alemães.

Durante furacões e tempestades, ondas e ventos podem arrastar destroços inteiros, revelando os tesouros que eles guardam.

Durante séculos, moradores locais resgataram esses objetos carregados de materiais inestimáveis. Agora, Rouja é responsável por proteger mais de 40 navios naufragados e submersos abertos ao público, além de mapear, catalogar e estudar centenas de outros.

Rouja explica que, como as ilhas careciam de população indígena e recursos naturais, cada navio que chegava era como um pequeno supermercado, trazendo tudo o que era necessário.

Qualquer coisa, de um sapato velho a uma lata de anchovas, pode ajudar a equipe de Rouja a identificar um naufrágio.

Rouja trabalha com mergulhadores locais para monitorar as áreas e relatar novas descobertas. Isso significa que mergulhadores certificados que visitam o local durante a temporada de furacões (aproximadamente de junho a novembro) podem ser os primeiros a avistar artefatos não vistos há séculos.

"Qualquer navio naufragado que você acha que conhece, você precisa vê-lo novamente depois de um furacão", diz ele. "É uma mistura de expectativa e um pouco de preocupação."

Recentemente, ela lembra: "Tínhamos um contador que gostava de mergulhar em busca de lagostas e ele se deparou com um barco naufragado em um recife interior." Descobriu-se que se tratava do Justice, um navio afundado em 1950.

Você nem precisa mergulhar

Na Carolina do Norte, muitas descobertas recentes foram encontradas enterradas sob dunas de praia. Navios e barcos naufragaram ali há séculos e foram soterrados pela areia movediça ou lançados à costa por tempestades.

"As pessoas podem estar passeando com seus cachorros na praia e se deparar com o casco de um navio saindo de uma duna após uma tempestade", diz Stephen Atkinson, especialista em naufrágios e arqueologia do Departamento de Arqueologia Subaquática da Carolina do Norte.

Foi o caso do navio naufragado Corolla, descoberto no norte de Outer Banks por um morador local que notou fragmentos do casco expostos após um forte vendaval.

Moedas de ouro encontradas nas proximidades datam do início do século XVII, sugerindo que este podem ser os resquícios de naufrágio mais antigo conhecido na Carolina do Norte.

Antes disso, o recorde era do infame Queen Anne's Revenge, capitaneado pelo próprio pirata inglês Barba Negra. O navio foi afundado em 1718 e descoberto em 1996.

Os caçadores de tesouros devem documentar suas descobertas e relatá-las ao Departamento de Recursos Naturais e Culturais da Carolina do Norte. Seus nomes são associados às descobertas e eles podem participar o quanto quiserem da pesquisa e do processo histórico subsequente.

"Tivemos um homem chamado Scott Smith que relatou a descoberta de itens de naufrágio", diz Atkinson. "Então, digitei 'Naufrágio de Scott Smith' no meu banco de dados."

Alex Rosen Philippe Rouja, guarda de naufrágios das Bermudas, diz que mergulhadores que visitam o local durante a temporada de furacões podem ser os primeiros a avistar artefatos não vistos há séculos

Atkinson recebe relatos pelo menos uma vez por semana de pessoas que acreditam ter encontrado algo, e está sempre ansioso por mais. "Adoro quando as pessoas me enviam fotos", diz ele, observando que mesmo relatos menores do público ajudam a rastrear o impacto dos naufrágios ao longo do tempo. "Eles são extremamente benéficos para nós."

O especialista descreve a caça ao tesouro na praia após tempestades como "uma das maiores atrações turísticas" em áreas como Outer Banks, na Carolina do Norte, e não é coincidência.

O estado possui um programa "Arqueólogo Cidadão" para relatar quaisquer achados e em breve se juntará ao Programa Nacional de Marcação de Naufrágios Arqueológicos da Flórida, no qual os banhistas podem escanear um código QR em madeira e outros pedaços de itens de naufrágios para ajudar a rastrear seus movimentos após tempestades.

Na Carolina do Sul, os caçadores de tesouros também aguardam ansiosamente as tempestades. O estado perde em média de 1,8 a 2,4 metros de litoral por ano, e as tempestades aceleram esse processo, permitindo que colecionadores casuais descubram achados incomuns.

"Tempestades podem remover areia e revelar fósseis há muito escondidos", diz Katie Lyons, da Charleston Fossil Adventures, uma empresa da Carolina do Sul que organiza excursões de caça a fósseis na praia.

Após um furacão recente, a equipe da Charleston Fossil Adventures encontrou um osso do braço de uma foca-monge que remonta à Era Glacial. O espécime agora está em um museu local.

Após tempestades severas, dezenas de fósseis são frequentemente encontrados em um único dia. A empolgação da caçada faz com que, já no primeiro dia da temporada, em meados de março, haja inúmeros grupos de colecionadores ansiosos.

"Muitos colecionadores estão ansiosos para visitar os lugares mais remotos para ver o que a tempestade trouxe", diz Lyons, que recomenda procurar entre pilhas de conchas e pedras na praia.

"Como o oceano classifica o material por tamanho, você encontrará mais objetos entre o cascalho mais grosso do que em trechos planos de areia."

A emoção da caça ao tesouro

O mais famoso caçador de tesouros subaquáticos das Bermudas é o falecido Teddy Tucker, que descobriu a "Cruz de Tucker" incrustada de esmeraldas em 1950 nos destroços de um navio espanhol do século XVI. A cruz foi roubada por volta de 1975, momentos antes de ser mostrada à rainha Elizabeth II, e está perdida desde então.

Essa descoberta "trouxe a caça ao tesouro para uma nova geração", diz Rouja. À medida que mergulhadores aprenderam que a procedência aumentava o valor de um achado, muitos se tornaram pesquisadores e historiadores amadores.

"É mais divertido para as pessoas fazer parte da história pública de um achado do que simplesmente voltar para casa e ter um objeto em uma prateleira", acrescenta.

Os mergulhadores podem maximizar suas chances evitando os locais mais populares. Rouja sugere explorar a poucas centenas de metros do local onde os barcos naufragados estão, em vez de imediatamente ao redor deles.

A maioria dos restos de naufrágios das Bermudas é encontrada em profundidades superiores a 24 metros, e Rouja estima que haja muitos outros a serem descobertos nos recifes amplamente inexplorados das outras ilhas.

Suzie Dundas Tempestades e furacões frequentemente expõem navios naufragados e artefatos enterrados há muito tempo

À medida que as tempestades se intensificam devido às mudanças climáticas, especialistas preveem que mais resquícios de naufrágios surgirão, criando mais oportunidades para amadores ajudarem a reescrever a história marítima.

Novas tecnologias, como drones e softwares de mapeamento subaquático digital, também estão facilitando o acesso.

E achados históricos de alto nível, como as cinco garrafas de vinho do naufrágio de 1864 do Marie Celeste, continuam a alimentar o fascínio do público pela caça ao tesouro subaquático.

A obsessão de Rouja é o galo de bronze de 45 quilos no topo do mastro do maior navio naufragado das Bermudas, o Cristóvão Colombo (um transatlântico de luxo espanhol de 150 metros de comprimento que afundou em 1936 ao encalhar em um recife de coral).

O galo de bronze foi perdido por Tucker em uma de suas primeiras expedições. "Fiquem ligados", diz Rouja. "Se alguém o encontrar, seria fantástico."

