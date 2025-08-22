John Bolton: quem é ex-assessor de Trump alvo de buscas do FBI

Jonathan Drake/Reuters Bolton foi assessor de Segurança Nacional da primeira gestão Trump, mas depois se tornou um crítico ferrenho do presidente Agentes do FBI revistam, nesta sexta-feira (22/8) a casa de John Bolton, ex-assessor de Segurança Nacional da primeira gestão de Donald Trump, segundo relatos da imprensa americana. Fotos publicadas por alguns veículos de notícias dos EUA mostraram veículos e agentes policiais na área próxima à casa de Bolton, no bairro de Bethesda, em Washington, D.C.

Em um comunicado enviado à CBS, parceira de notícias da BBC nos EUA, o FBI afirmou estar conduzindo "atividades autorizadas na área". 4 revelações sobre Trump no livro de memórias do ex-assessor John Bolton que a Casa Branca quer proibir

O que pensa John Bolton, belicista nomeado assessor de segurança da Casa Branca por Trump

O magnata cubano que desafia Trump com mensagens em outdoors em Miami O New York Post, que publicou a notícia em primeira mão, afirmou que a busca faz parte de uma longa investigação sobre documentos confidenciais. Embora o diretor do FBI, Kash Patel, tenha postado que "ninguém está acima da lei" no momento em que a busca foi iniciada, não houve mais detalhes sobre essa publicação, feita no X, e não está claro a que ele se referia. A postagem foi republicada pela Procuradora-Geral Pam Bondi, que acrescentou que "a segurança dos Estados Unidos não é negociável. A justiça será buscada. Sempre".

Nem Bolton e nem a Casa Branca se pronunciaram até o momento. De acordo com a Associated Press, Bolton não foi detido e nenhuma acusação criminal foi apresentada. O livro que a Casa Branca quis proibir Em 2020, Bolton já havia sido acusado de lidar incorretamente com informações confidenciais ao publicar seu livro, The Room Where it Happened (A sala onde aconteceu, em tradução livre).

A publicação é um relato de sua gestão no primeiro governo Trump, entre 2018 e 2019, com informações relevantes que não vieram à tona durante o processo de impeachment de Trump. As alegações motivaram uma ação judicial movida pelo Departamento de Justiça, que, em 2019, declarou a um juiz que se tratava de uma "violação flagrante" de um acordo de não divulgação de assuntos confidenciais. A ação foi finalmente arquivada em junho de 2021, durante o governo do presidente Joe Biden.

Bolton teve sua proteção de segurança retirada pelo governo Trump em janeiro, juntamente com vários outros ex-funcionários que já entraram em conflito com o presidente. Desde que deixou o governo em 2019, Bolton tornou-se um crítico ferrenho de Trump e escreveu em seu livro que "uma montanha de fatos demonstra que Trump não é apto para ser presidente". Tasos Katopodis/Reuters Agentes do FBI na operação realizada nesta sexta na casa de John Bolton Bolton foi a terceira pessoa a assumir o Conselho de Segurança no primeiro mandato de Trump — um cargo marcado por uma série de renúncias e desentendimentos públicos com o presidente e demissões.