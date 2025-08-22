'Dia de morte': ataque a bomba em base militar e queda de helicóptero deixam pelo menos 18 mortos na Colômbia

Getty Images Restos de um veículo destruído pelas explosões de quinta-feira (21/08) em Cali "Hoje foi um dia de morte." Foi assim que o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, se referiu ao ataque com explosivos que abalou a cidade de Cali e ao abate de um helicóptero da polícia em Amalfi, no Departamento (Estado) de Antioquia, ocorridos na quinta-feira (21/08), deixando pelo menos seis civis e 12 policiais mortos, respectivamente, segundo as autoridades locais.

Na ausência de um balanço definitivo, a prefeitura de Cali informou que pelo menos 65 pessoas ficaram feridas no ataque a bomba. O presidente vinculou este ataque e o de Antioquia a dissidências das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). "Após a derrota da coluna Carlos Patiño, com a perda de grande parte do Cânion Micay, temos uma reação terrorista em Cali", escreveu Petro no X (antigo Twitter). Antes, na mesma rede social, o presidente atribuiu o ataque ao helicóptero policial à Frente 36 do Estado-Maior Central (EMC).

Nenhum desses grupos armados assumiu a autoria dos ataques. Os incidentes aconteceram em meio a repetidos questionamentos sobre a política de "paz total" de Petro. Vozes da oposição associam essa política, que prometia mais diálogo e conciliação com grupos armados, à deterioração da segurança na Colômbia que, embora não esteja nos níveis de décadas atrás, afeta a percepção dos cidadãos.

IUSEF SAMIR ROJAS/AFP via Getty Images O ataque em Cali acontece dois meses após uma onda mortal de ataques na mesma cidade Vale do Cauca e Cauca, alvos frequentes de ataques De acordo com a polícia, o ataque desta tarde em Cali, realizado com cilindros-bomba, tinha como alvo a base aérea Marco Fidel Suárez, no norte da cidade. Testemunhas no local disseram à agência de notícias AFP que ouviram explosões perto da base, que havia muitas pessoas feridas e que várias moradias foram danificadas. Vários edifícios foram evacuados, e a prefeitura anunciou o fechamento de ruas e restrições ao tráfego.

Na mesma área, foi detectada a presença de uma van com cilindros-bomba em seu interior, embora tenha sido descartado posteriormente que estivessem carregados. AFP via Getty Images A polícia de Cali procurou explosivos em outros veículos O prefeito da cidade, Alejandro Eder, ofereceu uma recompensa de até 400 milhões de pesos (cerca de R$ 545 mil) "a quem fornecer informações que permitam identificar e capturar os responsáveis". O Vale do Cauca, Departamento colombiano cuja capital é Cali, tem sido alvo frequente de ataques nos últimos meses.