A polêmica em torno da nova série sobre Amanda Knox, condenada e absolvida na Itália pelo assassinato de uma colega

Getty Images Amanda Knox sendo escoltada pela polícia italiana em 2008 A minissérie A História Distorcida de Amanda Knox (The Twisted Tale of Amanda Knox, no original) dramatiza o famoso erro judiciário que condenou — e depois absolveu — Amanda Knox pelo assassinato da colega de quarto Meredith Kercher. Essa série de TV em oito episódios sobre o caso foi anunciada no ano passado, 17 anos depois do assassinato da estudante britânica Meredith Kercher, 21, em Perugia, na Itália.

No início das filmagens, Stephanie, irmã da vítima, disse ao jornal britânico The Guardian: "Nossa família já passou por muita coisa, e é difícil entender qual é o propósito disso". A estreia da série A História Distorcida de Amanda Knox na quarta-feira (20/08), no serviço de streaming Hulu, nos Estados Unidos, e no Disney+ em outros países, incluindo o Brasil, provavelmente levará muitos espectadores a se perguntarem a mesma coisa. A resposta para isso é que a série foi idealizada por Amanda Knox, a colega de quarto americana de Kercher, que — juntamente com o seu então namorado, Raffaele Sollecito, e o andarilho Rudy Guede — foi inicialmente condenada pelo assassinato de 2007. Depois de Knox passar quase quatro anos na prisão por um crime do qual sempre afirmou ser inocente, ela e Sollecito tiveram suas condenações anuladas e foram libertados em 2011, mas foram condenados novamente em um novo julgamento em 2014, antes de finalmente serem absolvidos pela Suprema Corte da Itália em 2015.

Enquanto isso, Guede cumpriu 13 anos de uma sentença de 16 anos e foi solto em 2021. Disney A atriz Grace Van Patten, no papel de Amanda Knox, avança por um grupo de jornalistas que tentam fotografá-la, enquanto é protegida por vários policiais Knox enfrentou um terrível erro judiciál — a Suprema Corte italiana classificou a investigação como tendo "falhas impressionantes", enquanto o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, em 2019, ordenou que a Itália lhe pagasse € 18.400 (cerca de R$ 116,6 mil), após encontrar irregularidades no interrogatório policial. Ela também foi vítima de julgamento pela mídia. Ao lado do principal promotor do caso, Giuliano Mignini, a imprensa a retratou como uma "mulher promíscua" — "Foxy Knoxy", como os tabloides gostavam de chamá-la.

A acusação inicialmente argumentou que ela orquestrou a morte de Kercher com os dois homens como parte de uma orgia com ares de ritual satânico que deu errado. No fim, Knox e Sollecito foram absolvidos, em grande parte porque as provas de DNA que os ligavam à cena do crime também foram consideradas falhas. Os desafios e problemas da série Disney Atuação fiel de Grace Van Patten não consegue compensar defeitos da produção Desde então, Knox tem falado abertamente sobre suas experiências na Itália e sobre o ódio e a vergonha que sofreu no mundo após a condenação injusta.

Seu primeiro livro, Waiting to Be Heard: A Memoir ("Esperando para ser ouvida: uma memória", em tradução livre), foi lançado em 2013. Em março deste ano, publicou Free: My Search for Meaning ("Livre: minha busca por sentido", em tradução livre). Em 2016, o documentário Amanda Knox, da Netflix, voltou a jogar luz sobre seu caso, com longas entrevistas. A História Distorcida de Amanda Knox mais uma vez expõe o que ela enfrentou. Mas, depois de dois livros de memórias, um documentário e vários podcasts — um deles chamado Hard Knox —, é difícil entender o que a nova produção pretende acrescentar.