Palestinos deixam Cidade de Gaza após Israel dizer que ofensiva começou

AFP via Getty Images Bombardeio israelense na cidade palestina de Jabalia, ao norte da Cidade de Gaza, na quarta-feira Um grande número de palestinos continua a fugir da Cidade de Gaza depois que o Exército de Israel iniciou as primeiras etapas de uma ofensiva terrestre planejada, segundo autoridades locais. As tropas israelenses estabeleceram uma base nos arredores da cidade — que abriga mais de um milhão de palestinos — após dias de intensos bombardeios e disparos de artilharia.

Israel quer sinalizar que está levando adiante seu plano de capturar toda a Cidade de Gaza, apesar das críticas internacionais. Isso levou o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, a renovar os apelos por um cessar-fogo imediato "para evitar a morte e a destruição" que um ataque "inevitavelmente causaria". Um porta-voz militar disse que as tropas já estavam operando nas regiões de Zeitoun e Jabalia para preparar o terreno para a ofensiva, que o ministro da Defesa, Israel Katz, aprovou na terça-feira (19/08), e que será apresentada ao gabinete de segurança ainda esta semana. Cerca de 60 mil reservistas estão sendo convocados para o início de setembro, a fim de liberar o pessoal da ativa para a operação.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que estava "encurtando os prazos" para tomar o que descreveu como "os últimos redutos do terrorismo" em Gaza. Em comunicado, o Hamas acusou o líder israelense de continuar uma "guerra brutal contra civis inocentes na Cidade de Gaza", e criticou o que chamou de "desprezo" por uma nova proposta de cessar-fogo dos mediadores regionais. Israel ainda não respondeu formalmente à proposta. A expectativa é de que centenas de milhares de palestinos na Cidade de Gaza recebam ordens para se retirar e se dirigir a abrigos no sul de Gaza, à medida que os preparativos para o plano israelense de tomada de controle avançam.

Muitos dos aliados de Israel condenaram o plano, com o presidente da França, Emmanuel Macron, alertando na quarta-feira (20/08) que ele "só pode levar ao desastre para ambos os povo, e corre o risco de mergulhar toda a região em um ciclo de guerra permanente". O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) afirmou, por sua vez, que novos desalojamentos e uma intensificação das hostilidades "correm o risco de agravar uma situação já catastrófica" para os 2,1 milhões de habitantes de Gaza. O governo de Israel anunciou sua intenção de conquistar toda a Faixa de Gaza depois que as negociações indiretas com o Hamas sobre um acordo de cessar-fogo e libertação de reféns fracassaram no mês passado.

Getty Images Israel disse que vai assumir o controle da Cidade de Gaza Em pronunciamento televisionado na quarta-feira, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel (FDI), brigadeiro-general Effie Defrin, disse que o Hamas estava "devastado e machucado" após 22 meses de guerra. "Vamos aprofundar os danos ao Hamas na Cidade de Gaza, um reduto do terror governamental e militar para a organização terrorista", acrescentou. "Vamos aprofundar os danos à infraestrutura terrorista acima e abaixo do solo, e cortar a dependência da população em relação ao Hamas." Mas Defrin disse que as FDI "não estavam esperando" para iniciar a operação.