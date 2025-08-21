O aniversário de 116 anos da pessoa viva mais velha do mundo

Ethel Caterham se tornou a pessoa viva mais velha em abril, após a morte da freira brasileira Irmã Inah Canbarro Lucas, que também tinha 116 anos.

A pessoa viva mais velha do mundo está comemorando 116 anos.

BBC Ethel Caterham recebeu um cartão do rei Charles 3º em seu 115º aniversário em 2024

Nascida em 21 de agosto de 1909, ela é a última súdita viva de Edward 7º, que foi rei do Reino Unido e Imperador da Índia de 1901 a 1910, sucedendo sua mãe, a rainha Vitória. Edward 7º é lembrado por modernizar a monarquia britânica e por seu papel nas relações diplomáticas europeias no início do século 20.

Seu tataraneto, o rei Charles 3º, enviou à Sra. Caterham um cartão para celebrar seu 115º aniversário, em 2024.

Hallmark Care Homes Ethel Caterham se tornou a pessoa mais velha do mundo em abril passado

Ethel Caterham nasceu três anos antes do desastre do Titanic, oito anos antes da Revolução Russa e viveu durante duas guerras mundiais.

Nascida em Shipton Bellinger, Hampshire, a penúltima de oito filhos, ela foi criada em Tidworth, Wiltshire.