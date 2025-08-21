Bancos estrangeiros no Brasil precisam obedecer sanções americanas como a lei Magnitsky?

Getty Images Banco suíço UBS também enfrentou dilema envolvendo sanções Magnitsky A decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), de que empresas podem ser punidas no Brasil caso apliquem sanções contra o ministro Alexandre de Moraes seguindo determinação do governo de Donald Trump provocou um debate entre bancos no Brasil sobre como se deve agir diante de medidas impostas por dois países diferentes. Os bancos estrangeiros que atuam no Brasil precisam acatar as sanções impostas pelo governo americano? Ou devem seguir a ordem da Justiça brasileira de não impor sanções?

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mas o caso de maior destaque aconteceu na Suíça este ano envolvendo os bancos multinacionais UBS e Credit Suisse (que atualmente pertence ao UBS). O UBS também atua no Brasil e potencialmente pode vir a enfrentar no país dilemas semelhantes sobre qual determinação legal seguir. Bancos suíços Os bancos suíços são famosos por sua longa tradição de sigilo bancário rigoroso — o que historicamente atraiu grandes fortunas para o país, transformando o setor bancário em uma das principais atividades econômicas da Suíça.

Essa tradição também desperta críticas internacionais à Suíça — que é acusada por grupos anticorrupção de dar amparo a fortunas ilegais. Em 2011, a Procuradoria nacional da Suíça deu início a uma longa investigação sobre um esquema de lavagem de dinheiro que envolveu mais de US$ 230 milhões de dinheiro supostamente fraudulento da Rússia distribuído por diversos países. O esquema foi denunciado pelo advogado Sergei Magnitsky, que hoje dá o nome à lei americana que está sendo usada pelo governo Trump contra Alexandre de Moraes. Por causa da denúncia, Magnitsky foi preso na Rússia em 2008. Ele morreu na prisão no ano seguinte.

Em 2021, a procuradoria da Suíça encerrou as investigações sobre as ramificações do esquema russo no país e arquivou o processo por falta de provas. Ao longo dos dez anos de investigações, a Justiça da Suíça congelou cerca de 18 milhões de francos suíços (R$ 122 milhões) de três cidadãos russos nos bancos UBS e Credit Suisse. A Justiça determinou que apenas 4 milhões de francos suíços (R$ 27 milhões) seriam confiscados por irregularidades — e que os demais 14 milhões (R$ 95 milhões) seriam devolvidos aos russos.