4 respostas sobre caso do adolescente desaparecido há 40 anos cujos restos mortais foram achados na casa de um colega de escola

FAMÍLIA FERNÁNDEZ Diego Fernández Lima desapareceu aos 16 anos em Buenos Aires Mais de quatro décadas após o desaparecimento de um adolescente em Buenos Aires, as perguntas em torno do caso têm chamado a atenção dos argentinos. Diego Fernández Lima, 16, desapareceu em 26 de julho de 1984.

Segundo contou seu irmão Javier à BBC News Mundo (o serviço em espanhol da BBC), naquele dia o jovem saiu da casa dos pais por volta das 14h para ir à escola. Nunca mais foi visto. Apesar dos esforços para localizá-lo, não houve pistas sobre Diego ao longo de quatro décadas. A situação mudou em maio, com uma descoberta inesperada. Operários que escavavam o jardim de uma casa no bairro de Coghlan, zona norte da capital argentina, encontraram fragmentos de ossos humanos. Exames de DNA confirmaram que os restos mortais eram de Diego. "Senti raiva, impotência, tristeza e, ao mesmo tempo, alegria, porque encontrei meu irmão 41 anos depois. Quando liberarem o corpo dele, poderei me despedir em paz, como ele merece", disse o irmão Javier.

A descoberta também levantou dúvidas sobre as circunstâncias da morte do adolescente, quem esteve envolvido e o motivo do suposto assassinato. 1. Quando e como Diego desapareceu Como contou Javier Fernández à BBC News Mundo, em 26 de julho de 1984 o irmão mais velho avisou à mãe, por volta das 14h, que sairia de casa para visitar um amigo e depois iria à Escola Nacional de Educação Técnica (Enet). Às 20h30, não havia retornado para casa, e os pais saíram para procurá-lo.

Perguntaram a vizinhos, colegas de escola e ao clube de futebol, entre outros, mas ninguém sabia de nada. Pediram ajuda à polícia, mas foram orientados a manter a calma, pois provavelmente Diego tinha fugido com uma namorada e voltaria. As autoridades nunca assumiram o caso, segundo a família de Diego. O pai, Juan Benigno Fernández, passou vários anos seguindo pistas sobre o paradeiro do filho. Ele morreu em um acidente de carro enquanto o procurava, segundo contou Javier à BBC News Mundo. A mãe, Irma Lima, hoje com 87 anos, também se dedicou durante anos a encontrar Diego. "Até recentemente, ela ficava olhando pela janela para ver se Diego voltaria", disse Javier.

Família Fernández Diego disse que iria para a casa de um amigo e depois para suas aulas noturnas 2. Como foram encontrados os restos de Diego Em 20 de maio, pedreiros faziam uma escavação em um terreno na rua Congreso, em Coghlan, para erguer um muro. Durante o trabalho, a cerca de 40 cm de profundidade, encontraram uma cavidade com ossos aparentes. "Estávamos trabalhando normalmente quando o falecido apareceu. Estávamos escavando e o osso apareceu. Para descobrir o que era, começamos a cavar um pouco para ver se era um osso de animal ou não", contou um dos pedreiros ao jornal La Nación. Os restos mortais estavam no quintal da casa vizinha, colada à obra.