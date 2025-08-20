O país que viu número de idosos centenários dobrar em 10 anos

Getty Images O número de centenários em Cingapura dobrou entre 2010 e 2020, fazendo com que o país fosse designado como a sexta 'zona azul' do mundo em 2023 Uma criança nascida na Cingapura em 1960 provavelmente viveria até os 65 anos. Mas, hoje, 60 anos depois da independência de Cingapura, em 1965, a expectativa de vida aumentou para mais de 86 anos, de acordo com as estimativas. Além disso, o número de centenários em Cingapura dobrou em 10 anos, entre 2010 e 2020. Esse enorme salto na longevidade foi impulsionado fortemente pelas políticas e investimentos do governo.

A diferença fez com que o país fosse nomeado como a sexta "zona azul" do mundo em agosto de 2023. Embora alguns demógrafos tenham recentemente questionado sua precisão, as "zonas azuis" foram classificadas pelo jornalista Dan Buettner, da National Geographic. Ele alegou ter identificado regiões onde as pessoas vivem mais e têm uma vida mais saudável, em grande parte, devido a uma combinação de cultura, estilo de vida, alimentação e comunidade. Cingapura foi a primeira nova região a ser adicionada às "zonas azuis" em décadas, e se destaca das demais por a longevidade das pessoas ser um resultado de políticas inovadoras e não de tradições culturais estabelecidas há muito tempo, como em outras comunidades da zona azul, a exemplo de Icaria, na Grécia, ou Nicoya, na Costa Rica.

Mas não é apenas a quantidade da vida, mas a qualidade que os moradores valorizam. Nós conversamos com alguns deles para entender quais políticas e práticas fazem suas vidas mais saudáveis e felizes — e o que eles recomendam para outras pessoas que buscam viver em Cingapura em busca de uma vida mais longa. Uma transição saudável Os moradores de Cingapura testemunharam as mudanças graduais das políticas do governo que afetam sua saúde e bem-estar.

"Tendo crescido aqui, eu vi a transformação na conscientização da comunidade em relação à saúde", disse Firdaus Syazwan, que tem um blog de consultoria financeira, o Dollar Bureau. "A tributação pesada sobre cigarros e bebidas alcoólicas, somada às rigorosas proibições de fumar em público, não apenas melhoram a saúde individual, mas também os espaços públicos, tornando-os mais acolhedores e limpos. Chega de fumo passivo!" Mas Syazwan ficou surpreso ao saber sobre a designação de "zona azul" por causa da grande quantidade de açúcar, sal e leite de coco usados na culinária local. E até mesmo isso está mudando (embora lentamente) por causa das políticas públicas.

"Considerando o costume da nossa culinária de usar ingredientes mais ricos, o Conselho de Promoção da Saúde tem iniciativas para incentivar escolhas alimentares mais saudáveis entre os moradores", explicou. "Medidas como a rotulagem nutricional e a redução de açúcar nas bebidas fizeram uma diferença enorme nas escolhas e na conscientização sobre saúde pública. Embora ainda não se saiba exatamente quão efetiva é essa iniciativa, eu particularmente prefiro evitar bebidas açucaradas quando vejo esses rótulos." Getty Images Políticas governamentais que incentivam escolhas alimentares mais saudáveis contribuem para longevidade em Cingapura O sistema de saúde de Cingapura também recebeu elogios a nível mundial pela qualidade do atendimento e pela capacidade de contenção dos custos.