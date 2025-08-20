Morte de bebê de um mês por mutilação genital feminina reacende debate sobre a prática na África

Getty Images As mutilações genitais femininas consistem em cortar ou remover deliberadamente os órgãos genitais externos de uma mulher Na Gâmbia, a morte de uma bebê de um mês após uma mutilação genital feminina causou comoção nacional e reacendeu o debate sobre essa prática profundamente enraizada nas tradições. A prática já é proibida por lei no país desde 2015. Após o caso, a polícia de Wellingara, município da região da Costa Oeste, anunciou a abertura de uma investigação. Segundo as autoridades, a menina sofreu fortes hemorragias e, levada às pressas ao hospital materno-infantil de Bundung, não resistiu e foi declarada morta ao chegar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Uma investigação interna do hospital confirmou que ela havia sido mutilada. Uma autópsia está em andamento para determinar se o procedimento foi a causa direta da morte, e duas mulheres foram presas sob suspeita de envolvimento no caso. Organizações de defesa dos direitos humanos na Gâmbia têm se posicionado de forma contundente contra o ato e apelam por justiça. A ONG Women In Leadership and Liberation (WILL – Mulheres em Liderança e Libertação) acusa as autoridades de falharem em proteger as crianças. "A cultura não é desculpa, a tradição não é escudo; trata-se de violência, pura e simples", declarou em comunicado, pedindo uma investigação rigorosa e a responsabilização dos envolvidos.

A fundadora da organização, Fatou Baldeh, disse à BBC que cada vez mais bebês têm sido submetidos à mutilação genital feminina no país: "Os pais acreditam que os bebês cicatrizam mais rápido e que realizar a prática cedo ajuda a escondê-la, para escapar da lei." O deputado Abdoulie Ceesay, eleito por Kombo North (o distrito eleitoral onde ocorreu a tragédia), pediu que a perda seja transformada em um ponto de virada:

"A morte desta criança não deve ser esquecida. Que seja um marco para reafirmarmos nosso compromisso de proteger cada criança." Uma prática proibida, mas persistente Em 2015, a Gâmbia aprovou uma lei proibindo a mutilação genital feminina por meio de uma emenda à Lei das Mulheres de 2010 (Women's Amendment Act), após décadas de campanhas de sensibilização e pressão de organizações da sociedade civil e grupos comunitários. A Women's Amendment Act prevê até três anos de prisão e multa de 50 mil dalasis (cerca de R$ 3.640), podendo chegar à prisão perpétua em caso de morte. Além disso, quem tiver conhecimento da prática e não denunciá-la sem motivo justificado pode ser multado em 10 mil dalasis (cerca de R$ 800).

Apesar disso, a aplicação da lei permanece frágil: desde sua aprovação, foram registradas apenas duas ações judiciais e uma condenação. A Gâmbia ratificou em 2005 o 'Protocolo de Maputo' sobre os direitos das mulheres e meninas. Dez anos depois, em 2015, o país aprovou a proibição das mutilações, durante o governo de Yaya Jammeh, que declarou que a prática era ultrapassada e não tinha base no islã. Em março de 2024, um projeto de lei que buscava revogar a proibição gerou forte reação e protestos. Em julho, o Parlamento rejeitou a proposta, pressionado por ativistas e organizações internacionais como UNICEF, UNFPA e Human Rights Watch.