Israel inicia ofensiva para tomar controle da Cidade de Gaza: o que se sabe até agora

Getty Images Diante de plano israelense, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha alertou para a previsão de uma situação ainda mais catastrófica tanto para os civis palestinos (foto) quanto para os reféns Forças israelenses anunciaram nessa quarta-feira (20/08, no horário de Brasília) terem iniciado "ações preliminares" de uma ofensiva terrestre para capturar e ocupar toda a Cidade de Gaza, afirmando já terem controle sobre seus arredores. Um porta-voz militar afirmou que tropas israelenses já estão operando nas áreas de Zeitoun e Jabalia para preparar o terreno para a ofensiva — que o ministro da Defesa, Israel Katz, aprovou na terça-feira (19) e que será submetida ao gabinete de segurança ainda esta semana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Cerca de 60.000 reservistas estão sendo convocados para o início de setembro, a fim de liberar militares da ativa para a operação. O grupo palestino Hamas, que administra Gaza, acusa Israel de obstruir um acordo de cessar-fogo para continuar uma "guerra brutal contra civis inocentes", informou a agência de notícias Reuters. Centenas de milhares de palestinos na Cidade de Gaza devem receber ordens para evacuar e se dirigir a abrigos no sul de Gaza, à medida que os preparativos para o plano de tomada avançam. Muitos países condenaram o plano, como a França, cujo presidente Emmanuel Macron afirmou nesta quarta que a ofensiva "só pode levar ao desastre para ambos os povos e corre o risco de mergulhar toda a região em um ciclo de guerra permanente".

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, por sua vez, afirmou que novos deslocamentos e a intensificação do conflito trazem "o risco de agravar uma situação já catastrófica" para a população de 2,1 milhões de Gaza. O governo israelense anunciou sua intenção de conquistar toda a Faixa de Gaza após o fracasso de negociações indiretas com o Hamas sobre um cessar-fogo e sobre um acordo de libertação de reféns no mês passado. Em pronunciamento televisionado nesta quarta-feira, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês), brigadeiro-general Effie Defrin, disse que o Hamas estava "ferido" após 22 meses de guerra.

"Aprofundaremos os danos ao Hamas na Cidade de Gaza, um reduto do terror governamental e militar da organização terrorista", acrescentou. "Aprofundaremos os danos à infraestrutura terrorista acima e abaixo da terra e cortaremos a dependência da população do Hamas." Para "minimizar os danos aos civis", disse ele, a população da Cidade de Gaza seria avisada para evacuar, por questões de segurança.

Mahmoud Bassal, porta-voz da agência de Defesa Civil de Gaza, administrada pelo Hamas, disse à agência de notícias AFP na terça-feira que a situação era "muito perigosa e insuportável" nas regiões de Zeitoun e Sabra, onde as IDF disseram já estar atuando. A AFP informou que ataques israelenses mataram 25 pessoas em todo o território palestino na quarta-feira. Entre eles, estavam três crianças e seus pais. A casa da família, no campo de refugiados de Shati, a oeste da Cidade de Gaza, foi bombardeada, segundo a reportagem.