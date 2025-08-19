Vanguarda, inclusão e usado até pelo Google: como Brasil defende Pix em investigação comercial dos EUA

Reuters Governo Lula apresentou uma defesa de investigação iniciada pelos EUA contra o Brasil O governo brasileiro apresentou nesta segunda-feira (18/08) resposta a uma investigação comercial aberta em julho pela gestão de Donald Trump na Casa Branca. Por meio do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que as acusações dos EUA são "improcedentes".

A resposta brasileira foi dada em uma carta de 91 páginas enviada na segunda-feira (18/08). Ela é endereçada ao embaixador do comércio dos EUA, Jamieson Greer, e assinada pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. No documento, o Brasil "rejeita veementemente as alegações feitas" pelos EUA de que e diz que "seus atos, políticas e práticas não são, de forma alguma, irracionais, discriminatórios ou onerosos para o comércio dos EUA". O Brasil apresenta defesas de diversas acusações feitas pelos EUA: sobre restrições de liberdade de expressão em plataformas de redes sociais, acordos comerciais brasileiros que supostamente prejudicariam produtos americanos, falta de combate à corrupção e desrespeito à propriedade intelectual.

Um dos pontos principais do documento é a defesa que o governo brasileiro faz do sistema de pagamentos Pix, que estaria sendo investigado nos EUA por supostas práticas desleais ao favorecer "serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo". A carta brasileira faz 58 referências ao Pix — defendendo o sistema brasileiro de pagamentos das acusações americanas. A investigação sobre o Pix teve grande repercussão no Brasil, já que o sistema de pagamentos é muito popular. O ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse em entrevista à BBC News Brasil que o Pix é "rápido e eficiente" e "melhor do que todo o sistema de pagamento" americano.

Confira abaixo alguns pontos que estão na resposta do governo brasileiro sobre o Pix. Soberania e inclusão Na resposta à investigação americana, o Brasil negou que haja qualquer discriminação contra fornecedores de serviços de pagamento digital dos EUA — afirmando que qualquer empresa nacional ou estrangeira precisa ter autorização do Banco Central para operar e deve se submeter às regulamentações brasileiras. O Pix foi desenvolvido como parte de sua soberania brasileira enquanto autoridade monetária, acrescenta o documento, assinado pelo ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores.