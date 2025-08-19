'Trump postou minha foto sentado ao lado da minha barraca — e então a escavadeira chegou para tirar todos os sem-teto'

BBC O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, circulava com sua comitiva pela capital americana, Washington DC, no domingo (10/8). Ele estava a caminho do seu clube de golfe, quando viu algo que claramente o irritou: um acampamento de pessoas sem-teto sobre um gramado. "Os sem-teto precisam sair daqui IMEDIATAMENTE", publicou Trump na sua rede Truth Social naquela manhã, com quatro fotos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Uma dessas imagens mostrava um homem sentado em uma cadeira de camping ao lado da sua tenda. Fiquei sabendo posteriormente que seu nome era Bill Theodie. Quatro dias depois, Theodie foi forçado a sair dali, depois que o presidente anunciou a tomada de medidas repressivas contra os sem-teto na capital do país. "Este sou eu", disse ele, quando mostrei a foto publicada por Trump. Ele ainda não tinha visto a postagem. "É uma maluquice", prosseguiu Theodie. "Ele simplesmente se inclinou pela janela do carro, tirou uma foto minha e publicou nas redes sociais de forma negativa, usando como ferramenta política."

Na segunda-feira (11/8), Trump anunciou que seu governo iria "retirar os acampamentos de sem-teto de todos os nossos parques, nossos belos, belos parques". "Temos favelas aqui, estamos nos livrando delas", disse ele, no palanque da sala de imprensa da Casa Branca. Após o anúncio, a BBC Verify decidiu investigar as fotos postadas pelo presidente.

Nós encontramos indicações visuais contidas nas fotos das tendas em um local no Google Street View, incluindo uma curva da rua ao longo da área gramada onde elas foram tiradas. BBC O acampamento ficava a cerca de 10 minutos de carro da Casa Branca e ainda mais perto da redação da BBC em Washington. Por isso, fui até lá para ver o que havia acontecido com o local que chamou a atenção do presidente americano. Quando cheguei, autoridades locais estavam avisando as pessoas que elas poderiam em breve ser forçadas a sair dali.

Também encontrei Theodie, sentado na mesma cadeira de camping. Ele é do Estado de Missouri, tem 66 anos de idade e já havia observado a passagem da comitiva de Trump. "A comitiva do presidente é bastante longa", disse ele. "Eu já a vi passando por aqui três vezes." "Sabe, entendo que ele não queira ver bagunça e é por isso que nos esforçamos muito para manter a limpeza. Não estamos tentando desrespeitar o presidente, nem nenhuma outra pessoa que passe por aqui."