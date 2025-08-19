'Fui abusada sexualmente em um avião e agora luto por indenização'

BBC "Eu disse 'pare'": Kelly relata o abuso sexual que sofreu em um voo para Londres. Em setembro de 2024, Kelly, 24, estava em um voo da Qatar Airways de Doha para Londres, após uma viagem à África. Aconchegada sob um cobertor e com fones de ouvido, adormeceu rapidamente depois de um dia exaustivo de viagem. Os murmúrios do filme exibido na tela ajudaram a pegar no sono em um voo lotado.

Mas, duas horas antes do pouso no aeroporto de Gatwick, em Londres, Kelly — nome alterado para esta reportagem — foi acordada pelo homem sentado ao lado, que a abusava sexualmente. O passageiro, de 60 anos, já foi preso, mas ela tem encontrado dificuldade para retomar a vida cotidiana e trava uma batalha por indenização. Falando sobre o caso pela primeira vez, Kelly disse em entrevista à BBC que o homem puxou um segundo cobertor sobre os dois antes do ataque. "As mãos dele estavam dentro da minha calça e eu disse: 'o que você está fazendo? Pare!'. Ele respondeu: 'não, por favor'. Tive que forçar a mão dele para fora da minha calça, o que me fez levantar imediatamente. Esqueci celular, mala, passaporte, tudo. Deixei meus calçados e corri para o banheiro. Deixei a porta aberta e avisei a comissária de bordo", afirmou.

Kelly foi transferida primeiro para um assento da tripulação e depois para outro lugar da cabine até o pouso. "Tive que suportar o resto da viagem de avião, que foi horrível", disse. "Eu estava tão ansiosa… Qualquer um que passasse por perto me fazia entrar em pânico porque achava que era ele." Momade Jussab, 66, foi preso assim que o avião chegou ao aeroporto. Ele foi acusado de agressão sexual por penetração e de duas agressões sexuais, tendo sido considerado culpado após um julgamento em março. Cumpre pena de seis anos e meio de prisão.

Embora satisfeita com a condenação, Kelly disse que o impacto da agressão foi severo. "Não saio há quase um ano — para eventos ou festas de verão com meus amigos. Não consigo. Estou com muito medo. Não quero que me toquem ou me olhem. Isso nunca me abandona. Está lá todos os dias, antes de dormir, pensando no que aconteceu." Nenhuma compensação Kelly busca indenização pelo Plano de Compensação por Danos Criminais (Cics, na sigla em inglês) do governo britânico.

O programa prevê pagamento a pessoas que sofreram danos físicos ou mentais em decorrência de crime violento. Segundo as diretrizes do Cics, vítimas de abuso sexual ou físico podem receber compensação. Mas, quando se candidatou ao programa, em abril, Kelly teve o pedido recusado. Em carta, o Cics — que analisa os pedidos em nome do Ministério da Justiça — afirmou que o crime não ocorreu em "local relevante", como definido pelo programa. Kelly recorreu, mas em maio o pedido foi novamente negado.