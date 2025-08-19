Como assistir a vídeos em velocidade acelerada afeta seu cérebro

Getty Images Muitos jovens mudam a velocidade de reprodução na hora de escutar um áudio ou ver um vídeo Muitos de nós adquirimos o hábito de escutar podcasts, áudios e outros conteúdos online em uma velocidade de reprodução mais rápida. Para os jovens, inclusive, isso é praticamente uma regra. Uma pesquisa realizada com estudantes da Califórnia, por exemplo, revelou que 89% mudavam a velocidade de reprodução das aulas online, e já houve várias reportagens em diferentes veículos de comunicação sobre como assistir vídeos no "modo rápido" se tornou comum.

É fácil pensar nas vantagens de assistir as coisas rápido: consumir mais conteúdo em menos tempo, revisar o mesmo conteúdo várias vezes para absorver o máximo de informações. Isso pode ser especialmente útil em um contexto educacional, liberando mais tempo para o aluno consolidar o conhecimento, fazer provas práticas etc. Assistir vídeos no modo rápido também pode ser uma boa maneira de manter nossa atenção e interesse durante todo o vídeo, evitando que a mente se distraia. Mas, e quanto às desvantagens?

Sobrecarga cognitiva Quando uma pessoa é exposta a informações faladas, os pesquisadores distinguem três fases da memória: a codificação da informação, o armazenamento e, posteriormente, a recuperação. Na fase de codificação, o cérebro precisa de certo tempo para processar e compreender o fluxo de palavras que recebe. É preciso extrair as palavras e recuperar seu significado contextual da memória em tempo real. As pessoas geralmente falam a uma velocidade de cerca de 150 palavras por minuto, embora dobrar esse número para 300 ou triplicá-lo para 450 palavras por minuto ainda esteja dentro do que podemos considerar inteligível.

A questão está mais relacionada à qualidade e à durabilidade das lembranças que formamos. As informações que recebemos são armazenadas temporariamente em um sistema de memória chamado memória de trabalho. Isso permite que fragmentos de informação sejam transformados, combinados e manipulados até atingir uma forma adequada para serem transferidos para a memória de longo prazo. Considerando que nossa memória de trabalho tem uma capacidade limitada, se chega muita informação rápido demais, ela pode ficar sobrecarregada. Isso leva à sobrecarga cognitiva e à perda de informações.

Assistir no modo rápido e a recuperação de informações Uma meta-análise recente examinou 24 estudos sobre a aprendizagem a partir de vídeos de palestras. Os estudos variavam em seu desenho, mas, no geral, consistiam em reproduzir uma videoaula na velocidade normal (1x) para um grupo e reproduzir a mesma videoconferência em uma velocidade maior (1,25x, 1,5x, 2x e 2,5x) a outro grupo. Assim como em um ensaio controlado utilizado para testar tratamentos médicos, os participantes foram distribuídos aleatoriamente para cada um dos dois grupos.