O que Zelensky e delegação de líderes europeus em peso querem de Trump em reunião na Casa Branca

Ludovic Marin/Pool via REUTERS Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron e Keir Starmer participaram de uma cúpula da chamada "Coalizão dos Dispostos" em Paris em março É bem possível que a reunião marcada para esta segunda-feira (18/8) na Casa Branca seja mais crucial para o futuro da Ucrânia — e para a segurança de toda a Europa — do que foi a cúpula EUA-Rússia da sexta-feira passada, no Alasca. À primeira vista, a reunião entre Vladimir Putin e Donald Trump pareceu comprovar todas as expectativas que se tinha: não houve cessar-fogo, nem sanções, nem grandes anúncios.

Estariam a Ucrânia e a Europa prestes a serem excluídas de um acordo arquitetado a portas fechadas pelas duas maiores potências nucleares do mundo? Aparentemente não — se a Ucrânia e seus parceiros conseguirem impedir isso. A presença do premiê do Reino Unido, Keir Starmer, do presidente da França, Emmanuel Macron, do chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e de outros líderes ao lado do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Washington vai além da tentativa de que ele não seja novamente emboscado no Salão Oval, como aconteceu em 28 de fevereiro. Os líderes europeus estão determinados a incutir em Donald Trump duas coisas.

Primeiro, que não pode haver acordo de paz para a Ucrânia sem o envolvimento direto da Ucrânia. E, segundo, que o acordo deve ser apoiado por garantias de segurança "rígidas". Acima de tudo, os líderes europeus querem que o presidente dos EUA veja a Ucrânia e a Europa como uma frente unida. E querem garantir que Trump não seja influenciado por sua óbvia afinidade pessoal com Vladimir Putin a ceder às exigências dos russos. Nesse ponto, as habilidades diplomáticas do premiê britânico, Keir Starmer, serão testadas.

Trump gosta de Starmer e o ouve. E dentro de um mês Trump fará uma visita de Estado ao Reino Unido. Ele também gosta de Mark Rutte, o secretário-geral da aliança militar Otan, que estará presente — e que às vezes é chamado de "Encantador de Trump". O presidente dos EUA parece ter menos apreço pelo presidente Macron. A Casa Branca criticou duramente sua intenção recente de reconhecer incondicionalmente um Estado palestino na próxima Assembleia Geral da ONU.

Para que um acordo de paz na Ucrânia tenha alguma chance de funcionar, alguém precisará ceder. Líderes europeus têm dito frequentemente que as fronteiras internacionais não podem ser alteradas por força. Já Zelensky tem afirmado repetidamente que não abrirá mão de território e que a Constituição da Ucrânia proíbe isso. Mas Putin quer a região do Donbas, onde suas forças já controlam cerca de 85% do território, e ele não tem absolutamente nenhuma intenção de devolver a Crimeia.