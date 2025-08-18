Hamas concorda com nova proposta de cessar-fogo em Gaza, diz fonte do grupo à BBC

Reuters Milhares de palestinos têm fugido dos ataques israelenses que foram intensificados em partes da Cidade de Gaza nos últimos dias O Hamas concordou com a mais recente proposta de mediadores regionais para um acordo de cessar-fogo em Gaza e libertação de reféns israelenses, informou uma fonte do grupo armado palestino à BBC. A proposta do Egito e do Catar se baseia em uma estrutura de duas etapas apresentada pelo enviado dos EUA, Steve Witkoff, em junho.

O primeiro-ministro anunciou a intenção de Israel de ampliar sua ofensiva e conquistar toda a Faixa de Gaza – incluindo as áreas onde a maioria de seus dois milhões de habitantes buscou refúgio – após o fracasso das negociações indiretas com o Hamas sobre um acordo de cessar-fogo no mês passado. Abir Sultan/EPA Centenas de milhares de israelenses foram às ruas no domingo pedir o fim da guerra No domingo (17/8), centenas de milhares de israelenses se reuniram em Tel Aviv para exigir que seu governo chegue a um acordo com o Hamas para trazer todos os reféns para casa imediatamente e encerrar a guerra. Netanyahu acusou os manifestantes de fortalecerem a posição de negociação do Hamas.

Ele afirmou que a guerra só terminará quando todos os reféns forem libertos e o Hamas se desarmar. Ele também quer que Gaza seja desmilitarizada, mantida sob controle de segurança israelense e administrada por uma administração não vinculada ao Hamas ou à Autoridade Palestina. O Hamas pediu um acordo abrangente prevendo a troca dos reféns que mantém presos por prisioneiros palestinos em prisões israelenses, bem como o fim da guerra e a retirada total das forças israelenses de Gaza.