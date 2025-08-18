Governo Trump diz que Moraes é 'tóxico' e ameaça estender sanções a quem apoiá-lo

A afirmação foi feita pelo Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do governo americano nesta segunda-feira (18/08) na rede social X.

Em mensagem republicada pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, um órgão que faz parte do Departamento de Estado americano afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes é "tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados".

A afirmação foi feita pelo Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do governo americano nesta segunda-feira (18/08) na rede social X.