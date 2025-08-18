Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo Trump diz que Moraes é 'tóxico' e ameaça estender sanções a quem apoiá-lo
Agência BBC

A afirmação foi feita pelo Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do governo americano nesta segunda-feira (18/08) na rede social X.
Em mensagem republicada pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, um órgão que faz parte do Departamento de Estado americano afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes é "tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados".

A afirmação foi feita pelo Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do governo americano nesta segunda-feira (18/08) na rede social X.

"Cidadãos americanos estão proibidos de manter qualquer relação comercial com ele [Moraes]. Já cidadãos de outros países devem agir com cautela: quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções", escreveu o órgão.

