Governo Trump diz que Moraes é 'tóxico' e ameaça estender sanções a quem apoiá-lo

Governo Trump diz que Moraes é 'tóxico' e ameaça estender sanções a quem apoiá-loA afirmação foi feita pelo Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do governo americano nesta segunda-feira (18/08) na rede social X.
Em mensagem republicada pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, um órgão que faz parte do Departamento de Estado americano afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes é "tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados".
"Cidadãos americanos estão proibidos de manter qualquer relação comercial com ele [Moraes]. Já cidadãos de outros países devem agir com cautela: quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções", escreveu o órgão.