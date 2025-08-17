Qual é a origem científica do riso — e do grande número de espécies animais que produzem sons semelhantes

Getty Images Alguma vez, você já começou a rir com alguém que acabou de conhecer? Talvez por alguma piada boba ou até simplesmente por ouvir o som daquela pessoa rindo.

Não importa se é a primeira vez que a vemos ou se não temos interesses em comum. Neste momento, estamos conectados por uma reação simples e poderosa: o riso. Diversos estudos confirmam que o riso é um reflexo biológico. Eles demonstram que os bebês já sorriem desde o primeiro mês de vida e começam a rir com cerca de três meses, antes mesmo de compreenderem as dinâmicas sociais que os rodeiam. Da mesma forma, as pessoas surdocegas, que nunca viram nem ouviram uma risada, também riem de forma espontânea, o que confirma o caráter inato deste comportamento. E, surpreendentemente, o riso não é uma característica da nossa espécie.

Pesquisas recentes concluíram que pelo menos 65 espécies de animais — como vacas, papagaios, cachorros, golfinhos e aves pegas-rabudas — emitem sons similares quando brincam ou até quando alguém faz cócegas, como ocorre com os símios e ratos. Getty Images Pelo menos 65 espécies de animais emitem sons similares ao riso quando brincam ou quando alguém faz cócegas neles Esta descoberta sugere que o riso não é algo exclusivamente humano e que tem raízes evolutivas muito antigas, compartilhadas com outros animais. De fato, as gargalhadas dos símios quando brincam podem ser a origem evolutiva do nosso riso.

Diferentemente da fala, que exige uma linguagem mais complexa, o riso é instintivo e contagioso, o que reforça a sensação de pertencimento ao grupo. Os cientistas acreditam que esta função social provavelmente surgiu com o Homo ergaster, cerca de 2 milhões de anos atrás. Ela gerava coesão grupal, sem necessidade da linguagem. Os três fatores fundamentais do humor Mas por que certos estímulos são engraçados?

A gelotologia — a ciência que estuda o riso — vem procurando uma resposta a esta pergunta há anos. Já são mais de 20 teorias tentando explicar este ponto, sem chegar a um consenso. Mas a maioria dos modelos atuais concorda que existem três fatores fundamentais: a percepção de uma violação de expectativas (incongruência), a avaliação dessa violação como inofensiva e a simultaneidade dos dois processos. Ou seja, o riso surge quando algo desafia nossas expectativas de forma repentina, mas inofensiva, e quando processamos o ocorrido de forma imediata.