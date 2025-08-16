5 coisas que todos deveriam saber antes de tomar suplementos alimentares

Getty Images De colágeno em pó até gomas para imunidade, os suplementos alimentares estão em toda parte: nos feeds do Instagram, nas prateleiras dos supermercados e nos nossos armários de banheiro. Eles prometem melhorar o sono, deixar a pele brilhante, aumentar a concentração ou até prolongar a nossa vida. São comercializados como soluções rápidas para as angústias da saúde moderna.

Sou nutricionista e as pessoas me perguntam frequentemente se vale a pena tomar suplementos. Minha resposta é: depende. Pelas afirmações que circulam na internet, poderíamos pensar que eles podem curar quase tudo. Alguns suplementos realmente desempenham papel importante em certas circunstâncias. Mas eles, muitas vezes, são mal compreendidos e exageradamente comercializados. Muitas pessoas não conhecem os riscos, as limitações e os truques publicitários por trás dos rótulos.

Aqui estão cinco pontos que eu gostaria que mais pessoas conhecessem antes de comprar suplementos alimentares. 1. Comece com os alimentos, não com os suplementos Se você não consegue um nutriente na alimentação, o suplemento é quase sempre a melhor opção. A Agência de Padrões Alimentícios do Reino Unido define suplemento alimentar como produto "destinado a corrigir deficiências nutricionais, manter a ingestão adequada de certos nutrientes ou sustentar funções fisiológicas específicas".

Em outras palavras, os suplementos existem para ajudar na sua dieta, não para substituir alimentos reais. Os alimentos integrais oferecem muito mais do que nutrientes isolados. Peixes oleosos como o salmão, por exemplo, não fornecem apenas as gorduras ômega-3, mas também proteínas, vitamina D, selênio e outros compostos benéficos. Eles interagem de formas que não compreendemos totalmente e é difícil, quando não impossível, replicar seus efeitos combinados na forma de suplemento alimentar.