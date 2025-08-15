Silas Malafaia investigado pela Polícia Federal: o que se sabe

IGUEL SCHINCARIOL/AFP via Getty Images O pastor pentecostal e escritor Silas Malafaia fala durante um comício de apoio a Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo, Brasil, em 29 de junho de 2025 O pastor evangélico Silas Malafaia está sendo investigado pela Polícia Federal, segundo a Globo News. Um dos maiores líderes religiosos do Brasil, ele foi incluído, de acordo com a reportagem, no mesmo inquérito que investiga obstrução de Justiça e envolve Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo (leia mais abaixo). Em vídeo publicado no X (antigo Twitter), Malafaia afirma que está sendo investigado pela Polícia Federal, e diz que foi informado pelo canal de televisão.

"Eu só sei disso pela Globo News. Eu não recebo notificação nenhuma. Que país é esse, onde a Polícia Federal vaza alguma acusação contra alguém pra Globo e depois você vai ficar sabendo?", disse. No vídeo, ele diz ainda: "Estou sendo investigado pela Polícia Federal em um inquérito. Eu reconheço a Polícia Federal, que é uma honra para os brasileiros, só que tem uma Polícia Federal a serviço de Lula e de Alexandre Moraes. Eles me incluem no inquérito por obstrução de justiça, coação no curso do processo, organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático, ações contra autoridades e sanções internacionais contra o Brasil. Primeiro que eu não falo inglês, não conheço nenhuma autoridade americana…" O pastor acusou a Polícia Federal de "perseguição", relacionando a investigação às críticas que vem fazendo há quatro anos contra Alexandre de Moraes. "Eu não tenho medo", disse. A BBC News Brasil procurou a assessoria de imprensa da Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (15/8) e ainda não havia recebido resposta até a publicação desta matéria.