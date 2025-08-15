O homem que encontrou 177 bombas enterradas em parque infantil

BBC Steven Parkinson descobriu a primeira das 177 bombas no parque, localizado no norte da Inglaterra Durante décadas, gerações de crianças se divertiram correndo pelo parquinho de um parque na Inglaterra, sem saber que havia um arsenal de bombas da Segunda Guerra Mundial enterrado sob seus pés. Mas como esses artefatos foram parar lá, e por que ninguém sabia? Steven Parkinson tinha acabado de começar a trabalhar em janeiro, instalando novos equipamentos no Scotts Park, na cidade de Wooler, no norte do país.

Enquanto cavava, seus olhos se depararam com algo no solo que parecia "um pouco suspeito". "Foi um choque, porque parecia mesmo uma bomba, mas não sabíamos se estava ativada ou algo do tipo", ele recorda. Mark Mather Os dois primeiros dias de escavações revelaram tantas bombas que todo o parque teve que ser escavado A empresa de Steven entrou em contato com a secretária do conselho local da cidade, Kerren Rodgers, mas a descoberta foi igualmente desconcertante para as autoridades. "Lidar com uma suspeita de bomba em um parquinho infantil não é exatamente algo que esteja no manual do funcionário", diz ela com um sorriso irônico, "mas isolamos o local imediatamente".

Mark Mather, representante do conselho de Wooler, lembra: "Foi quase emocionante." "Fui até o local e definitivamente parecia uma bomba, mas obviamente naquele momento ninguém tinha ideia da extensão do que iríamos encontrar."

Uma equipe de remoção de explosivos chegou ao local e confirmou que se tratava realmente de uma bomba da Segunda Guerra Mundial, mas, pensando que fosse uma descoberta isolada, o trabalho de reforma foi retomado no dia seguinte. Até que outro dispositivo apareceu. BBC Kerren Rodgers contou que eles isolaram o local imediatamente Como em qualquer obra de construção, não é incomum encontrar vestígios de vidas passadas e indiscrições, especialmente em parques urbanos.

Dallan Tan, da Associação das Indústrias de Brinquedos, diz que já encontrou "garrafas de uísque antigas, vigas de ferrovia, arame farpado, brinquedos sexuais e uma arma, mas nunca bombas" enquanto instalava equipamentos de recreação. Hoje em dia, as empresas costumam verificar se houve "alguma atividade militar ou industrial no local", diz ele. Elas também fazem testes de escavação e varreduras para detecção de cabos, mas na década de 1980, quando o parque foi instalado, "os padrões de saúde e segurança eram muito diferentes".