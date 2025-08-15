O homem preso após jogar sanduíche em agente federal enviado por Trump a Washington; veja

Um funcionário do Departamento de Justiça dos EUA (em inglês, Department of Justice — DOJ) foi preso por lançar um sanduíche da rede Subway contra um agente federal destacado para Washington, capital do país, como parte da promessa do presidente Donald Trump de reprimir o crime. Sean Charles Dunn, que trabalhava na Divisão Criminal do DOJ, foi demitido após a divulgação de um vídeo do incidente. Ele está sendo acusado de agressão qualificada.

A presença de agentes federais, assim como da Guarda Nacional, tem gerado grande indignação na cidade, majoritariamente democrata. Trump, republicano, disse que o envio é necessário para combater o crime e remover "maníacos drogados e moradores de rua". Dados da polícia local mostram que o crime violento está no nível mais baixo em 30 anos em Washington. Getty Images Dunn é visto vestindo rosa e segurando o sanduíche que, momentos depois, é acusado de ter jogado contra um agente De acordo com os documentos da acusação, Dunn teria lançado um "sanduíche estilo submarino" contra um agente da Alfândega e Proteção de Fronteiras no domingo.

Em um vídeo do incidente, citado pelos promotores na denúncia, o suspeito é ouvido chamando os agentes de "fascistas" e gritando palavrões contra eles. "Por que vocês estão aqui? Eu não quero vocês na minha cidade", ele grita antes de atravessar a rua. Mais tarde, ele retorna e é visto arremessando o sanduíche embrulhado no peito de um agente uniformizado, que parece usar um colete à prova de balas.

Em seguida, ele foge a pé enquanto os oficiais iniciam a perseguição. Segundo os promotores, Dunn confessou após ser preso na quarta-feira, dizendo aos investigadores: "Fui eu. Eu joguei um sanduíche." A procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi — a mais alta autoridade de aplicação da lei no país e responsável pelo DOJ — comentou o incidente nas redes sociais na quinta-feira. "Acabei de saber que esse réu trabalhava no Departamento de Justiça — NÃO MAIS. Ele não apenas está DEMITIDO, como também foi acusado de crime grave."

Segundo a CBS News, parceira da BBC nos EUA, Dunn atuava como advogado de acusação no Escritório de Assuntos Internacionais da Divisão Criminal do DOJ. A procuradora dos EUA para Washington, DC, Jeanine Pirro, disse em um vídeo anunciando a prisão de Dunn que ele "achou que fosse engraçado". "Bem, ele não acha engraçado hoje, porque nós o acusamos de um crime grave." "E então, enfie seu sanduíche do Subway em outro lugar", acrescentou.