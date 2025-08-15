Isabel Veloso: quando e por que o Instagram desativa a conta de alguém — e o que fazer nesses casos?

Getty Images A influenciadora Isabel Veloso, conhecida por compartilhar sua jornada de tratamento contra o câncer nas redes sociais, teve sua conta no Instagram desabilitada, gerando indignação entre seus seguidores. "Eu não sei o porquê disso, ou o que de fato aconteceu", escreveu Veloso em sua conta reserva. Segundo a influenciadora, o Instagram identificou um "login estranho" em seu perfil, mas que havia sido feito por uma pessoa que ela conhece.

"Independente do que aconteceu, a justiça será feita", disse ela, afirmando que pretende acionar a Justiça para recuperar a conta, na qual acumulava 3,3 milhões de seguidores. A BBC News Brasil procurou o Instagram para prestar esclarecimentos sobre o caso, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem. Veloso usa as redes sociais para documentar seu tratamento contra um linfoma de Hodgkin. Em dezembro, deu à luz seu primeiro filho e passou a compartilhar também os desafios da maternidade. Reprodução/Instagram Veloso usa as redes sociais para documentar seu tratamento contra um linfoma de Hodgkin Quando uma conta pode ser desabilitada? O Instagram pode desativar uma conta por violações dos termos de uso da plataforma.

Postar conteúdos que contenham nudez, discurso de ódio, violência, assédio, bullying, spam, conteúdo enganoso ou informações falsas, pode levar à desativação. O uso não autorizado de imagens, vídeos ou músicas protegidas por direitos autorais também é considerado uma infração. Outras violações incluem o uso de robôs ou ferramentas de automação, tentativas de se passar por outra pessoa ou organização e uso de conta por crianças. Segundo a Meta, empresa responsável pela rede social, seus padrões se aplicam a todos os usuários, em todo o mundo, e a todos os tipos de conteúdo, incluindo os gerados por IA.