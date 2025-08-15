GPT-5: o sucessor do Chat GPT é realmente tão poderoso como diz a OpenAI?

Getty Images Sam Altman compara o GPT-5 a conversar com um especialista com doutorado A OpenAI, empresa criadora do ChatGPT, revelou a tão esperada nova versão do seu chatbot de inteligência artificial (IA), o GPT-5, afirmando que ele pode fornecer conhecimentos com nível de doutorado. Anunciado como "mais inteligente, mais rápido e mais útil", o novo modelo foi apresentado pelo cofundador e CEO da OpenAI, Sam Altman, como marco do início de uma nova era do ChatGPT.

Acho que ter algo como o GPT-5 seria praticamente inimaginável em qualquer outro momento da história da humanidade", disse ele antes do lançamento na quinta-feira (07/08). A apresentação do GPT-5 e das suas habilidades com "nível de doutorado", em áreas como programação e redação, ocorre em meio à competição das empresas de tecnologia pelo chatbot de IA mais avançado. Elon Musk recentemente fez afirmações semelhantes sobre seu próprio chatbot de IA, o Grok, que foi conectado ao X (antigo Twitter). Durante o lançamento da última versão do Grok no mês passado, Musk disse que ele era "melhor do que o nível de doutorado em tudo", e chamou a ferramenta de "a IA mais inteligente do mundo".

Enquanto isso, Altman afirmou que o novo modelo da OpenAI sofreria menos alucinações — o fenômeno pelo qual grandes modelos de linguagem inventam respostas —, e seria menos enganoso. A OpenAI também está apresentando o GPT-5 aos programadores como um assistente proficiente, seguindo uma tendência entre os principais desenvolvedores de IA americanos, incluindo a Anthropic, cujo Claude Code visa o mesmo mercado. O que o GPT-5 pode fazer? A OpenAI destacou a capacidade do GPT-5 de criar softwares por completo e demonstrar melhor capacidade de raciocínio — com respostas que mostram os passos, a lógica e a inferência.

A empresa afirma que ele foi treinado para ser mais honesto e fornecer respostas mais precisas aos usuários, e diz que, no geral, ele parece mais humano. De acordo com Altman, o modelo é "significativamente melhor" do que seus antecessores. "Para mim, o GPT-3 era como conversar com um estudante do ensino médio... O 4 era como conversar com um estudante universitário", disse ele em uma entrevista antes do lançamento na quinta-feira.

"O GPT-5 é o primeiro que realmente parece que você está conversando com um especialista em qualquer assunto, como um especialista com nível de doutorado." Para a professora Carissa Véliz, do Instituto de Ética em IA da Universidade de Oxford, no entanto, o lançamento do GPT-5 pode não ser tão significativo quanto o marketing sugere. "Esses sistemas, por mais impressionantes que sejam, não têm sido realmente lucrativos", diz ela, observando também que eles só conseguem imitar — em vez de realmente emular — as habilidades do raciocínio humano.