Como vai ser o julgamento de Bolsonaro no STF marcado para começar em 2 de setembro

EPA Se condenado por todos os crimes dos quais é acusado, Bolsonaro pode receber pena de mais de 40 anos O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no processo criminal por suposta tentativa de golpe de Estado foi marcado para as duas primeiras semanas de setembro, a partir do próximo dia 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) reservou uma sequência de cinco sessões, em 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro, na qual será decidido o futuro do ex-presidente e mais sete réus que integraram seu governo. Todos negam as acusações.

Eles fazem parte do chamado "núcleo crucial" da suposta organização criminosa que, segundo a acusação, teria tentado subverter o resultado das eleições de 2022, vencidas pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre eles, estão três generais do Exército — Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional), Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa) e Braga Netto (ex-ministro da Casa Civil) — e Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha. Também são réus Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; Mauro Cid, e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e que fez uma delação premiada que embasa parte da acusação. O julgamento ocorrerá na Primeira Turma da Corte, formada por cinco ministros: Alexandre de Moraes (relator do caso), Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin (presidente da Turma).

Bolsonaro aguarda a decisão do STF em prisão domiciliar, decretada no início de agosto por Moraes, após o ministro considerar que o réu descumpriu a medida cautelar de não se expressar por meio de redes sociais. Essa proibição havia sido determinada em 18 de julho, quando o ex-presidente também passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. A justificativa para as medidas foi a atuação de Bolsonaro e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), junto ao governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, buscando retaliações contra os ministros do STF para interferir no andamento do processo.

Desde julho, a gestão Trump adotou medidas diretas contra o Brasil, citando uma suposta perseguição a Bolsonaro como justificativa. Entre as ações está uma tarifa de 50% sobre boa parte dos produtos brasileiros vendidos aos EUA, a suspensão de vistos de ministros do STF e a inclusão de Moraes em restrições financeiras previstas na Lei Magnitsky. No processo que será julgado em setembro, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu a condenação de Bolsonaro pelas acusações de liderar organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano contra patrimônio da União; e deterioração de patrimônio tombado. A defesa de Bolsonaro afirmou em suas alegações finais ao STF que a acusação de Gonet é "absurda" e que não há provas que liguem o ex-presidente aos planos para matar autoridades "e muitos menos aos atos de 8 de janeiro", quando apoiadores do presidente invadiram as sedes dos Três Poderes em Brasília.

"Em momento algum Jair Bolsonaro praticou qualquer conduta que tivesse por finalidade impedir ou dificultar a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Pelo contrário, sempre defendeu e reafirmou a democracia e o Estado de Direito", disse a defesa de Bolsonaro. Na peça de 197 páginas, a defesa afirma ainda que a delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, deve ser anulada, classificando-o como um "delator sem credibilidade". Se condenado por todos esses crimes, a pena contra o ex-presidente pode superar 40 anos.