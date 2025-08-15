Como gatos com demência podem ajudar a encontrar cura para o Alzheimer

Getty Images Cientistas em Edimburgo descobriram que a demência felina pode compartilhar vários fatores com o Alzheimer em humanos Gatos desenvolvem demência de forma semelhante aos humanos com Alzheimer, o que gera expectativas de avanços nas pesquisas sobre a doença, segundo cientistas. Demência é um termo geral para sintomas como perda de memória e raciocínio prejudicado, enquanto Alzheimer é uma doença neurodegenerativa específica que provoca esses sintomas.

Especialistas da Universidade de Edimburgo realizaram exames post-mortem nos cérebros de 25 gatos que apresentaram sintomas de demência em vida, incluindo confusão, distúrbios do sono e aumento da vocalização. Eles encontraram acúmulo de beta-amiloide, uma proteína tóxica e uma das características definidoras do Alzheimer. A descoberta foi considerada por cientistas como um "modelo natural perfeito para o Alzheimer", que poderá ajudá-los a explorar novos tratamentos para humanos. Robert McGeachan, líder do estudo na Royal (Dick) School of Veterinary Studies da Universidade de Edimburgo, afirmou: "A demência é uma doença devastadora — seja em humanos, gatos ou cães".

"Nossas descobertas destacam as semelhanças impressionantes entre a demência felina e a doença de Alzheimer em pessoas", disse. "Isso abre a possibilidade de investigar se novos tratamentos promissores para o Alzheimer humano também poderiam beneficiar nossos animais de estimação idosos." Imagens de microscopia de gatos mais velhos que anteriormente apresentaram sintomas de demência felina revelaram um acúmulo de beta-amiloide nas sinapses — as junções entre as células cerebrais.

University of Edinburgh As áreas claras na imagem de ressonância magnética à esquerda mostram maior perda de tecido cerebral em um gato vivo com demência, em comparação com um cérebro felino normal, mostrado à direita As sinapses permitem a passagem de mensagens entre as células cerebrais, e a perda delas causa redução da memória e das habilidades de raciocínio em humanos com Alzheimer. A equipe acredita que a descoberta em gatos pode ajudá-los a compreender melhor esse processo, oferecendo um modelo valioso para estudar a demência em pessoas. Anteriormente, os pesquisadores estudaram roedores geneticamente modificados, embora essa espécie não desenvolva demência naturalmente.