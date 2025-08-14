O que Trump e Putin querem da reunião no Alasca?

Getty Images O presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente dos EUA, Donald Trump, e o devem se reunir em Anchorage na sexta-feira. O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, viajarão para a cúpula de sexta-feira, no estado americano do Alasca, com prioridades distintas, enquanto se preparam para conversas sobre o fim da guerra da Rússia na Ucrânia. Putin tem sido consistente em seu objetivo de conquistar território ucraniano, enquanto Trump não esconde o desejo de atuar como mediador da paz em escala global.

Mas ambos também podem enxergar outras oportunidades, como, no caso de Putin, a reabilitação diplomática no cenário internacional. Já prever as intenções de Trump é mais difícil, pois ele tem feito declarações vacilantes recentemente sobre seu homólogo russo. A seguir, um panorama mais detalhado do que os dois líderes podem buscar no encontro. Trump e Putin no Alasca: 5 perguntas sobre o encontro entre EUA e Rússia Putin busca reconhecimento internacional… e mais Por Steve Rosenberg, editor de Rússia A primeira coisa que Putin quer desta cúpula é algo que ele já conseguiu.

E isso é reconhecimento. Reconhecimento, por parte do país mais poderoso do mundo — os Estados Unidos —, de que os esforços do Ocidente para isolar o líder do Kremlin fracassaram. O simples fato de essa reunião de alto nível acontecer já é prova disso, assim como a coletiva de imprensa conjunta anunciada pelo Kremlin. Moscou pode argumentar que a Rússia está de volta à mesa principal da política global.

"Então é isso que chamam de isolamento", ironizou o tabloide Moskovsky Komsomolets no início desta semana. Putin não apenas garantiu uma cúpula EUA-Rússia, mas também um local estratégico para realizá-la. O Alasca oferece muito ao Kremlin. Primeiro, segurança. No ponto mais próximo, o Alasca continental fica a apenas 90 km (55 milhas) de Chukotka, na Rússia. Vladimir Putin pode chegar lá sem sobrevoar nações "hostis".

Segundo, está muito distante — mas muito distante — da Ucrânia e da Europa. Isso agrada ao Kremlin, que busca deixar Kyiv e os líderes da União Europeia de lado para negociar diretamente com os Estados Unidos. Há também o simbolismo histórico. O fato de a Rússia czarista ter vendido o Alasca para os EUA no século XIX está sendo usado por Moscou para justificar sua tentativa de mudar fronteiras à força no século XXI. "O Alasca é um exemplo claro de que fronteiras estatais podem mudar e de que grandes territórios podem mudar de dono", escreveu o Moskovsky Komsomolets.