A menina prodígio de 10 anos que virou a mais jovem mestre de xadrez

BBC Bodhana foi selecionada para fazer parte da equipe feminina da Inglaterra nas Olimpíadas de Xadrez em 2024 Uma prodígio do xadrez de 10 anos, do noroeste de Londres, se tornou a pessoa mais jovem a ganhar o título de mestre internacional feminina (WIM, na sigla em inglês). Bodhana Sivanandan, de Harrow, também se tornou a jogadora mais jovem a derrotar um grande mestre de xadrez durante o Campeonato Britânico de Xadrez de 2025, realizado no início deste mês.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em 2024, Bodhana foi considerada a pessoa mais jovem a representar a Inglaterra internacionalmente em qualquer esporte, ao ser selecionada para a equipe feminina da Inglaterra na Olimpíada de Xadrez, na Hungria. Seu pai, Siva, disse anteriormente à BBC que não fazia ideia de onde vinha o talento da filha, já que nem ele e nem a esposa, ambos engenheiros, eram bons no xadrez. A Federação Internacional de Xadrez disse em sua conta na rede social X que Bodhana "conquistou a vitória contra o grande mestre Peter Wells, de 60 anos, na última rodada do Campeonato Britânico de Xadrez de 2025, em Liverpool". A federação acrescentou: "A vitória de Sivanandan, aos 10 anos, cinco meses e três dias, bate o recorde de 2019 da americana Carissa Yip (10 anos, 11 meses e 20 dias)".

O novo título de Bodhana — mestre internacional feminina — é o segundo mais alto concedido exclusivamente a mulheres, ficando atrás apenas do grande mestre feminina. O título de grande mestre é o mais alto que um jogador de xadrez pode ter e é mantido por toda a vida. BBC Bodhana jogou vários jogos simultaneamente no Festival de Xadrez em Londres, em 2024 Bodhana começou a jogar xadrez aos cinco anos, durante a pandemia de covid-19. Segundo ela, o xadrez faz com que ela se sinta "bem" e a ajuda em "várias outras coisas, como matemática e cálculo".

Em entrevista à BBC durante sua visita ao Chess Fest (Festival de Xadrez, na tradução livre para o português), realizado na Trafalgar Square, no centro de Londres, em julho de 2024, ela contou como conheceu o jogo. "Em 2020, tinha a covid, e um dos amigos do meu pai estava voltando para a Índia. Ele tinha alguns brinquedos e jogos, e nos deu. Em uma das sacolas, eu vi um tabuleiro de xadrez, e me interessei pelas peças", contou. "Eu queria usar as peças como brinquedos. Mas meu pai disse que eu podia jogar o jogo, e eu comecei a partir dali."