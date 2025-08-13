Por que Trump e Putin vão se encontrar no Alasca e outras 4 perguntas

Getty Images Os Estados Unidos e a Rússia concordaram em realizar uma reunião entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin nesta sexta-feira (15/08) para discutir como acabar com a guerra na Ucrânia. Trump anunciou a reunião com uma semana de antecedência — no mesmo dia em que expirava o prazo que ele havia dado para a Rússia concordar com um cessar-fogo na Ucrânia ou enfrentar mais sanções dos EUA.

Três rodadas de negociações entre a Rússia e a Ucrânia, realizadas a pedido de Trump neste verão no hemisfério norte, ainda não aproximaram as duas partes da paz. A seguir, está o que sabemos sobre a reunião entre os dois líderes, que vai acontecer em Anchorage, no Alasca — que já foi território russo. Por que eles vão se encontrar no Alasca? Os EUA compraram o Alasca da Rússia em 1867, o que confere um significado histórico ao encontro. O Alasca se tornou um Estado americano em 1959. O assessor presidencial russo, Yuri Ushakov, destacou que os dois países são vizinhos, separados apenas pelo Estreito de Bering.

"Parece bastante lógico que nossa delegação simplesmente sobrevoe o Estreito de Bering, e que uma cúpula tão importante e esperada entre os líderes dos dois países seja realizada no Alasca", afirmou Ushakov. A última vez que o Alasca foi o centro das atenções em um evento diplomático americano foi em março de 2021, quando a recém-formada equipe diplomática e de segurança nacional de Joe Biden se reuniu com seus homólogos chineses em Anchorage. A reunião acabou ficando acalorada, com os chineses acusando os americanos de "condescendência e hipocrisia".

Onde Trump e Putin vão se reunir no Alasca? A Casa Branca confirmou na terça-feira (12/08) que o encontro vai ser em Anchorage. Ao anunciar a reunião bilateral, Trump disse que o local seria "muito popular por várias razões", sem revelar que seria na maior cidade do Estado. Os dois vão ser recebidos na base Elmendorf-Richardson, a maior instalação militar do Alasca. A base de 26 mil hectares é um local estratégico para a preparação militar dos EUA no Ártico.

BBC Por que Putin e Trump vão se encontrar? Trump tem pressionado fortemente — sem muito sucesso — para acabar com a guerra na Ucrânia. Como candidato à presidência, ele prometeu que poderia acabar com a guerra em 24 horas após assumir o cargo. Ele também argumentou repetidamente que a guerra "nunca teria acontecido" se ele fosse presidente na época que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022. No mês passado, Trump disse à BBC que estava "decepcionado" com Putin.