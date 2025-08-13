Os restos mortais de jovem desaparecido que foram encontrados em obra após 40 anos

Biblioteca Nacional/Revista ¡Esto! Restos de Diego foram enterrados no jardim da casa de um colega de escola Diego Fernández saiu de casa às 14h de 26 de julho de 1984. Segurando uma tangerina, despediu-se da mãe, dizendo que visitaria uma amiga antes de ir para a escola. Ele nunca mais voltou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mais de quatro décadas depois, em maio de 2025 , operários que construíam um muro em uma casa no bairro de Coghlan, em Buenos Aires, encontraram ossos enterrados e avisaram a polícia. Junto aos restos mortais havia um relógio com calculadora Casio, um chaveiro, uma gravata-borboleta, uma etiqueta de roupa e uma moeda. Testes de DNA confirmaram a identidade do adolescente desaparecido havia quatro décadas. O caso ganhou ampla cobertura da imprensa argentina porque, inicialmente, foi informado que os restos mortais estavam em uma casa onde o cantor Gustavo Cerati viveu por um tempo. Depois, esclareceu-se que era o imóvel ao lado.

Embora o prazo de prescrição para o crime contra Diego tenha passado, a Justiça argentina investigará o caso como homicídio para identificar o autor e a motivação. Peritos forenses designados para o caso encontraram sinais de ferimentos causados provavelmente por um objeto cortante. "Há marcas no corpo compatíveis com morte violenta e tentativa de desmembramento, mas que também podem estar relacionadas à manipulação do corpo para sepultamento", disse Mariella Fumagalli, diretora da Equipe Argentina de Antropologia Forense (EAAF), à imprensa argentina.

Biblioteca Nacional/Revista ¡Esto! 'Cresci com uma dor enorme no peito' A mãe de Diego, hoje com 87 anos, nunca desligou o telefone de casa, à espera de que um dia o filho ligasse. "Até recentemente, olhava pela janela para ver se Diego voltaria", disse Javier Fernández, irmão do adolescente desaparecido, à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC. Javier lembra a dificuldade que a família teve para conviver com a incerteza sobre o que aconteceu com Diego, importante jogador de futebol do Club Atlético Excursionistas.

"Cresci com uma dor tremenda no peito; tem sido uma agonia", diz Javier, de Buenos Aires, com a voz embargada. "Diego era meu ídolo. Eu tinha 10 anos, jogávamos futebol e ele cobrava pênaltis no meu quarto." Nos últimos dias, viveu uma mistura caótica de emoções. Quando recebeu a notícia, mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. "Senti raiva, impotência, tristeza e, ao mesmo tempo, alegria, porque encontrei meu irmão 41 anos depois." A descoberta, diz Javier, ao menos permitirá que a família lhe dê um enterro digno.