O que 'terapeuta de ricos' aprendeu sobre felicidade ouvindo os problemas dos milionários

Cortesia/HBO Terapeuta de ricos em Nova York usa seriado Succession (acima) como exemplo de que excesso é tóxico para milionários Desde que se especializou em atender pacientes milionários, o psicoterapeuta americano Clay Cockrell afirma que desistiu de tentar, ele próprio, enriquecer. "Eu parei de jogar na loteria. Percebi os perigos de se ter tudo em excesso."

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Cockrell, que tem uma clínica de terapia em Nova York (EUA), conta que tenta ajudar seus clientes a lidar com o que o chama de "efeito tóxico da abundância": a ideia de nunca se ter o suficiente. "Aquela ideia de que 'quando eu tiver US$ 10 milhões, vou estar seguro'. E daí você chega aos US$ 10 milhões, e percebe que, na verdade, precisa de US$ 50 milhões. A conclusão é que a felicidade não vai vir da conta bancária. Simplesmente não vai", diz Cockrell em entrevista à BBC News Brasil. "[Esse comportamento] tem um certo grau de vício. Porque os US$ 50 milhões não serão suficientes, e daí 'vou precisar de US$ 100 milhões, US$ 250 milhões'." Um dos ângulos da terapia, portanto, é ajudar os pacientes a identificar propósitos que vão além de acumular dinheiro.

"Se a felicidade não está em uma cifra, está onde? E a partir disso começamos a experimentar. Está na filantropia? Está nos relacionamentos? Está em construir algo novo, do zero? Ter ambição é ótimo, mas desde que analisada e alinhada com um porquê." Cockrell se especializou em atender os super-ricos por acaso, depois que um paciente de altíssima renda gostou de seu estilo — o terapeuta faz suas sessões durante caminhadas pelo parque, em vez de dentro de um consultório — e o indicou para outras pessoas desse círculo. E o próprio terapeuta se surpreendeu com os problemas trazidos pela riqueza — até os que são desdenhados como "problemas de primeiro mundo".

"Assim como muitas pessoas, eu acreditava que o dinheiro solucionava problemas. Ele soluciona alguns, mas não todos. Muitos dos meus clientes dizem que terapeutas anteriores ouviam as queixas deles e respondiam: 'Você não deveria tratar como problema coisas como onde estacionar seu iate ou como resolver a herança dos seus filhos'. Mas sempre acreditei em uma abordagem de compreensão e aceitação, de achar que os problemas deles são legítimos", disse. "Podem não ser os mesmos problemas que os meus, mas agora sei que dinheiro é um fator complicador na vida das pessoas." Essa, Cockrell ressalta, é a experiência de uma parcela ínfima da população global.