Eduardo Bolsonaro à BBC: Motta e Alcolumbre já estão no radar de Trump para sanções

BBC Deputado falou à BBC em Washington Em entrevista à BBC News Brasil nesta quarta-feira (13/08), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que o governo de Donald Trump tem Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e Hugo Motta (Republicanos-PB), respectivamente presidentes do Senado e da Câmara, "no radar" para aplicação de sanções. "As autoridades americanas têm uma clara visão do que está acontecendo no Brasil e sabem que, por exemplo, o processo de anistia depende de ser iniciado pela mesa do presidente Hugo Motta. O processo de impeachment [contra Alexandre de Moraes] já tem 41 assinaturas no Senado e deveria ao menos ser iniciado no Senado Federal. Então, tudo isso aí tá em jogo, está acontecendo nesse momento", afirmou Eduardo Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos, por videoconferência.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, no entanto, que é "momento de permitir ao Congresso trabalhar", reiterando que os presidentes das duas Casas legislativas deveriam tomar medidas para satisfazer os pedidos do campo político bolsonarista. "Assim como muitos enxergam o Rodrigo Pacheco uma peça que protegeu esse regime, se no futuro nada for feito, talvez aí a gente tenha também o Alcolumbre e o Hugo Motta figurando nessa posição [de sofrer sanções]." Ainda de acordo com Eduardo, Trump tem sobre sua mesa mais possibilidades de sanções, como a aplicação da Lei Magnitsky contra outras pessoas — o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes já foi retaliado por essa lei americana. "Você tem ali na mesa, por exemplo, do secretário [de Estado] Marco Rubio, a possibilidade de retirada de vistos, dentre outros mecanismos de pressão, para tentar fazer com que o Brasil saia dessa crise institucional que nós vivemos", apontou Eduardo, acrescentando que tem conduzido uma "grande batalha" para "aprovar, ou pelo menos, apreciar o projeto de lei da anistia" aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023 em Brasília.

Alvo de sanções, Moraes afirmou no dia 1 de agosto que o STF "continuará realizando sua missão constitucional. Em especial, neste segundo semestre, realizará os julgamentos e as conclusões dos quatro núcleos das importantes ações penais relacionadas à tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro". A partir desta quarta-feira, Eduardo se encontrará com representantes do governo americano para apresentar um relatório que mostraria os impactos positivos no Brasil de medidas recentes do governo americano. Em julho, além de anunciar a imposição de tarifas de 50% para diversos produtos brasileiros, a gestão Trump sancionou Moraes com a Lei Magnitsky.

O ex-comentarista da Jovem Pan Paulo Figueiredo deve acompanhar Eduardo nesses encontros com autoridades americanas. Perguntado pela BBC qual recado daria a brasileiros impactados pelas tarifas americanas, Eduardo Bolsonaro respondeu: "Vale a pena lutar. A nossa liberdade vale mais do que a economia." "Estou preocupado do Brasil consolidar esse regime e viver durante décadas igual a Cuba, igual a Venezuela. Aí se a gente chegar nesse ponto, vai ter saudade de um tarifaço de só 50%."

O parlamentar chamou ainda Alexandre de Moraes, relator de ações e investigações que o atingem, assim como a Jair Bolsonaro e seus apoiadores, de "psicopata". "Eu estou disposto a ir às últimas consequências para retirar esse psicopata do poder. Se depender de mim, a gente vai continuar aqui dobrando a aposta até que a pressão seja insustentável e as pessoas que sustentam Moraes larguem a mão dele para que ele vá sozinho para um abismo", disse o deputado federal. Ainda em sua declaração no dia 1 de agosto a respeito da sanção, Moraes atacou os articuladores da ação bolsonarista. "Acham que estão lidando com pessoas da laia deles. Acham que estão falando também com milicianos. Mas não estão, estão falando com ministros da Suprema Corte brasileira", disse.