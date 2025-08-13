Do palácio presidencial à prisão: a derrocada da ex-primeira-dama da Coreia do Sul

Getty Images Após sua prisão, Kim Keon Hee compareceu a uma audiência no Tribunal Distrital Central de Seul A ex-primeira-dama da Coreia do Sul, Kim Keon Hee, foi presa por uma série de acusações, incluindo suborno e manipulação do mercado de ações. Kim é a esposa do ex-presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol, que também está preso. Ele declarou lei marcial no país em dezembro do ano passado e sofreu impeachment em abril.

A ex-primeira-dama negou todas as acusações durante uma audiência que durou quatro horas, no Tribunal Distrital Central da capital sul-coreana, Seul, na última terça-feira (12/8). Mas a Justiça emitiu um mandado de prisão, com base no risco de que ela possa destruir provas. A Coreia do Sul tem um histórico de ex-presidentes indiciados e presos. Mas esta é a primeira vez que um ex-presidente e a ex-primeira-dama foram para a cadeia. Mas quem é Kim Keon Hee e como ela se envolveu em tamanha polêmica? 'Peço sinceramente desculpas por causar problemas' O ex-presidente Yoon aguarda julgamento sobre a fracassada imposição da lei marcial, que fez com que os militares tomassem o poder por seis horas, em dezembro de 2024. A decisão lançou o país no caos.

Sua esposa, Kim, tem 52 anos. Ela enfrenta graves acusações, que incluem o envolvimento na manipulação dos preços das ações da empresa Deutsch Motors e o recebimento de bolsas de luxo. Kim também é acusada de interferir em nomeações de candidatos durante as eleições parlamentares de 2022 e nas eleições gerais do ano passado. Os promotores acusam Kim de ganhar mais de 800 milhões de wones (US$ 577.940, cerca de R$ 3,1 milhões) em um esquema de manipulação de valores das ações da Deutsch Motors, revendedora da BMW na Coreia do Sul.

Outras acusações incluem patrocínios envolvendo suborno, por meio da sua empresa Covana Contents, envolvimento na mudança de rota da Via Expressa Seul-Yangpyeong e o processo de aprovação para o Distrito de Yangpyeong Gongheung. Ao todo, são 16 acusações diferentes. "Peço sinceramente desculpas por causar problemas, mesmo sendo alguém sem importância", declarou Kim aos jornalistas durante a audiência de terça-feira. Glamour e controvérsias Getty Images Kim Keon Hee atraiu atenção mesmo antes que o seu marido entrasse na política Kim atraiu a atenção do público e da imprensa, mesmo antes que seu marido Yoon entrasse no mundo da política.

Ela administrava uma empresa de planejamento de exposições de arte chamada Covana Contents e atuava como curadora de diversas exibições. Seu interesse em arte, filosofia e espiritualidade mereceu destaque em entrevistas na imprensa e eventos públicos, ressaltando sua formação diferente em relação às primeiras-damas anteriores. Várias das suas predecessoras foram professoras ou ativistas, enquanto Kim era empresária. E seu estilo único também atraiu o interesse do público.