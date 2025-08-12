Taylor Swift: o que sabe sobre novo álbum da cantora

Taylor Swift anunciou seu 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl, após 24 horas intensas de especulação dos fãs (conhecidos como "swifties"). Os rumores começaram na manhã de segunda-feira (11/08), quando a equipe de marketing da cantora postou uma galeria de 12 fotos com a legenda: "pensando sobre quando ela disse 'Vejo você na próxima era…'" (em referência ao nome da turnê anterior da cantora, The Eras Tour).

Getty Images O novo álbum de Taylor tem uma estética verde e laranja Nas horas seguintes, o namorado da cantora, o jogador de futebol americano Travis Kelce, confirmou que ela participaria do podcast dele, New Heights, às 19h00 no fuso horário da Costa Leste americana (20h00 em Brasília). O 11º álbum de Swift, The Tortured Poets Department (O Departamento dos Poetas Torturados, em tradução livre), lançado em 2024, quebrou o recorde da plataforma digital Spotify de álbum mais reproduzido em um único dia. O título do novo álbum, The Life of a Showgirl ('A Vida de uma Corista', em tradução livre) foi anunciado nas redes sociais com um trecho do podcast de Kelce. Além disso, o álbum também foi disponibilizado para pré-venda no site oficial de Swift. Fãs que encomendaram o novo álbum na pré-venda receberam uma mensagem informando que o envio ocorreria antes de 13/10, mas havia um alerta de que esta "não é a data de lançamento".

A data oficial de estreia do novo trabalho ainda não foi confirmada. Taylor Swift acumula uma série de prêmios em sua carreira: foi nomeada Artista da Década pelo American Music Awards, é a artista mais bem premiada de todos os tempos no MTV Video Music Awards e já conquistou 14 Grammys, incluindo um feito inédito de quatro prêmios de Álbum do ano. TAYLORSWIFT.COM Captura de tela do site de Taylor Swift mostra links para compra de vinis, fitas cassete e pôsteres de seu novo álbum, 'The Life of a Showgirl', com imagens barradas da capa. Após anos de manchetes durante sua turnê recordista Eras, Swift parecia ter tido um início de 2025 relativamente tranquilo.

Em maio deste ano, foi anunciado que ela havia readquirido os direitos sobre seus seis primeiros álbuns, encerrando uma longa e célebre disputa pela propriedade de sua música. A saga começou em junho de 2019, quando o empresário musical Scooter Braun comprou a antiga gravadora de Swift, Big Machine, e, com ela, todas as músicas de Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 e Reputation. Swift tinha objeções pessoais ao acordo, culpando Braun por cumplicidade no que classificou como "bullying incessante e manipulador" contra ela por parte do cantor Kanye West, um dos clientes do empresário.

Na indústria musical, o proprietário dos direitos fonográficos da gravação controla como ela é distribuída e licenciada. O artista ainda recebe royalties (valores pagos pelo uso das músicas), mas controlar as gravações originais oferece proteção sobre como o trabalho é usado no futuro. Isso inclui distribuí-la para serviços de streaming, prensar novos CDs físicos e vinis, criar uma coleção especial ou licenciar músicas para filmes ou videogames. Após a venda de seus direitos fonográficos, Swift prometeu aos fãs retomar o controle sobre suas obras e regravar todos os seis álbuns, que passaram a ser conhecidos como Taylor's Versions. Até o momento, ela já relançou 4 dos 6 álbuns originais.