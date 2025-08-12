A conversa entre Lula e Xi Jinping: laços entre os dois países estão no melhor momento, diz líder chinês

Getty Images A ligação acontece depois de Lula ter declarado que pretendia buscar líderes do Brics para discutir uma possibilidade de resposta conjunta ao tarifaço de 50% imposto por Donald Trump aos produtos brasileiros Os presidentes da China, Xi Jinping, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conversaram por telefone nesta segunda-feira (11/8) e reafirmaram o alinhamento político e econômico entre os dois países. A ligação veio depois de Lula ter declarado, em entrevista à agência de notícias Reuters, que pretendia buscar líderes do Brics para discutir uma possibilidade de resposta conjunta ao tarifaço de 50% imposto por Donald Trump aos produtos brasileiros.

Na semana passada, Trump anunciou mais 25% de tarifas sobre a Índia, outro membro do Brics, por comprar petróleo da Rússia. O governo americano também ameaça com "possível imposição de tarifas semelhantes a outros países que importam, direta ou indiretamente, petróleo da Federação Russa". Esse é o caso do Brasil. O bloco de países emergentes tem incomodado o presidente americano, que o chama de "grupo de países que são anti-Estados Unidos". Xi Jinping afirmou na ligação com Lula que a China "está pronta para trabalhar com o Brasil para dar o exemplo de unidade e autossuficiência entre os principais países do sul global", segundo a agência estatal chinesa Xinhua.

Afirmou, ainda, que os laços entre os países estão "em seu melhor momento histórico", com "um futuro compartilhado e o alinhamento das estratégias de desenvolvimento dos dois países tendo um bom início e progredindo sem percalços", de acordo com a agência. Xi também disse que "a China apoia o povo brasileiro na defesa de sua soberania nacional e apoia o Brasil na salvaguarda de seus direitos e interesses legítimos", ainda segundo a agência chinesa. A ligação também foi mencionada por Lula, em publicação na rede social X.

O presidente brasileiro afirmou que eles trocaram impressões sobre a atual conjuntura internacional e os recentes esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia e que concordaram sobre o papel do G20 e do Brics "na defesa do multilateralismo." A declaração final da cúpula do Brics, realizada em julho no Rio de Janeiro, condenou os ataques de Israel e Estados Unidos ao Irã, sem citar diretamente os agressores, evitando tensões com o presidente Trump. Lula disse ainda que os países se comprometeram a "ampliar o escopo da cooperação para setores como saúde, petróleo e gás, economia digital e satélites" e que querem continuar identificando "novas oportunidades de negócios entre as duas economias."